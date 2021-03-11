«Спутнік V»: історія російської суперечливої вакцини від COVID‑19

Попри серйозні занепокоєння експертів щодо поспіху у впровадженні вакцини без необхідних досліджень, понад 40 країн вже вирішили довіритися їй та різною мірою дозволили використання «Спутніка V». Ми зібрали все, що вам треба про неї знати.

У 1957 році на орбіту довкола Землі вийшов перший об’єкт, створений людиною. Він отримав назву «Супутник» (російською – «Спутник») і був запущений Радянським союзом. 63 роки потому Росія запустила ще один «Спутнік»: «Спутнік V», першу зареєстровану вакцину від коронавірусу.

Як діє «Спутнік V»?

«Спутнік V» – це векторна вакцина. Це означає, що в ній використовується змінена версія іншого вірусу як спосіб транспортування генетичного матеріалу до клітини. «Спутнік V» був розроблений із використанням аденовірусів, що зазвичай викликають респіраторні інфекції, але й інші віруси, включно з вірусами грипу та кору, також використовуються у інших векторних лікувальних засобах.

Вірус, який використовується як вектор, змінюється таким чином, що не спричинить захворювання. В неї також вживлюють додатковий ген, унікальний для вірусу, з яким борються. У вакцинах від COVID-19, такий ген містить інструкції з виготовлення білку-«шипу», знайденого на поверхні коронавірусу.

Коли людина вакцинується, вектор входить у клітину та використовує її для виготовлення білків-«шипів». Як тільки імунна система віднаходить їх, вона починає виготовляти антитіла та активує інші імунні процеси в тілі. Якщо система взаємодіятиме зі справжнім вірусом у майбутньому, вона вже знатиме, як із ним боротися.

Як розробляли «Спутнік V»?

Росія розпочала клінічні дослідження вакцини від COVID-19 у червні 2020 року.

Менш ніж за два місяці президент Росії Володимир Путін оголосив, що Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології імені Гамалеї зареєстрував для використання першу в світі вакцину від COVID-19.

Третя стадія досліджень, до якої зазвичай долучають тисячі людей і яка триває кілька місяців, на той момент ще навіть не розпочалася. Тому багато експертів з питань здоров’я застерігали, що дані суперечливі і поставили під сумнів безпеку вакцини.

Незадовго після цього Росія оголосила, що розширить дослідження вакцини і залучить аж до 40 тисяч волонтерів. Третя стадія досліджень розпочалася у вересні 2020 року.

Після щеплення медичних співробітників в Росії повномасштабна вакцинація розпочалася у грудні 2020 року. На цей момент вакцина ще проходила дослідження. Через два тижні Білорусь стала першою зарубіжною країною, яка зареєструвала для використання російську вакцину.

У лютому 2021 року медичний журнал «The Lancet» опублікував дослідження, у якому стверджується, що ефективність вакцини «Спутнік V» становить 91,6%. Також було заявлено, що вакцина безпечна і може захистити від госпіталізації та смерті.

Хоча «Спутнік V» вже було дозволено (певною мірою) у понад 40 країнах, його ще не дозволило Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА).

Попри це, Угорщина першою в ЄС зареєструвала російську вакцину для використання 21 січня. На початку березня 2021 року угоду на поставку 2 мільйонів доз підписала Словаччина, також член ЄС.

4 березня 2021 року ЕМА оголосила, що почала перевірку «Спутніку V».

Російську вакцину можуть почати виробляти в Італії. Угоду про це 8 березня підписали Російський державний фонд прямих інвестицій і компанія Adienne Pharma & Biotech, повідомила 9 березня Італійсько-російська торгова палата, за підтримки якої тривали переговори.

Угода ще потребуватиме схвалення з боку італійських регуляторів перед запуском виробництва.

Чим відрізняється «Спутнік V» від інших вакцин?

«Спутнік V» можна зберігати у звичайному холодильнику за температури +2…+8 градусів за Цельсієм, що полегшує її зберігання порівняно з деякими іншими вакцинами – вакцину Pfizer/BioNTech необхідно зберігати за температури -70 градусів за Цельсієм, Modena – за температури -20º.

У «The Lancet» заявлено, що її ефективність – 91,6%, трохи менша, ніж у Pfizer/BioNTech та Moderna, але вища, ніж, наприклад, у AstraZeneca та Johnson & Johnson. Однак, деякі вчені стверджують, що ефективність вакцин складно порівнювати, оскільки їх тестували під час різних стадій пандемії та не перевіряли одну відносно одної.

На відміну від інших вакцин, перша доза «Спутніку V» не є ідентичною до другої. Вони трохи відрізняються, маючи в собі різні віруси в якості векторів. У першій дозі використовується аденовірус Ad26, у другій – Ad5. Центр Гамалеї переконаний, що це може допомогти посилити імунну відповідь.

Порівняння цін на вакцини непросте, оскільки дані залежать від того, до якої країни імпортується вакцина. Наприклад, ЄС зміг домовитися про ціну в 2,16 долари за дозу вакцини AstraZeneca, що, за деякими даними, становить менш ніж половину ціни для Південної Африки.

Загалом, вакцини Pfizer/BioNTech та Moderna зазвичай дорожчі, у той час як вакцини Johnson & Johnson можуть бути найбільш ефективними за витратами, оскільки вимагають лише однієї дози. Ціна у 10 доларів ставить «Спутнік V» у середину цінового діапазону.

Які країни хочуть використовувати «Спутнік V»?

Станом на 10 березня 2021 року «Спутнік V» було зареєстровано для екстреного використання у понад 40 країнах по всьому світу. У списку багато країн Латинської Америки, але є й кілька країн Африки та Азії. У Європі вакцину дозволили (певною мірою) у Білорусі, Республіці Сербській у Боснії і Герцеговини, Угорщині, Молдові, Чорногорії, Сан-Марино, Сербії та Словаччині.

Поки більшість членів ЄС хочуть спершу дізнатися, чи вакцина отримає «зелене світло» від ЕМА, деякі вирішили придбати її раніше. Угорщина та Словаччина вже отримали перші дози. З іншого боку, уряд України оголосив 10 лютого 2021 року, що заборонив реєстрацію вакцин від COVID-19 від «держави-агресора» – Росії.

Загалом, понад 1,2 мільярди доз було передзамовлено з Росії. І зі зростанням списку країн, які дозволили «Спутнік V», залишається питання: чи зможе Росія вчасно доставити усі вакцини? Декілька виробників вакцин вже зіштовхнулися із затримками поставок, і Центр Гамалеї – не виняток. У січні, наприклад, Росія попередила про затримки поставок до країн Латинської Америки, включно з вакцинами для Аргентини та Мексики.

За межами Росії, щонайменше шість країн планують виготовляти «Спутнік V» на своїй території, включно з Індією, Південною Кореєю та Бразилією.

«Спутнік V» у світі

(станом на 10 березня 2021 року)

Що росіяни думають про «Спутнік V»?

Коли говорити про вакцини загалом, росіяни зазвичай до них украй скептичні. Згідно з дослідженням «The Lancet» у вересні 2020 року, лише 21% росіян сказав, що вірить у безпеку вакцин, і лише 35% погодилися, що вакцини ефективні. За цими даними Росія знаходиться серед країн з найнижчою довірою до вакцин у світі.

Не дивина, що сприйняття вакцин від COVID-19 є таким же. У серпні 2020 року лише трохи більше чверті російських медиків сказали, що готові щепитися вакциною, яку Росія почала виготовляти.

Чи хочуть вакцинуватися російські лікарі?

(серпень 2020)

Наприкінці січня 2021 року, коли росіян запитали, чи вони щепляться вакциною від коронавірусу у разі доступності, 42% сказали, що так. Це була найнижча частка серед країн, у яких «Ipsos» проводили опитування.

У лютому 2021 року «Левада-Центр» запитав росіян, чи вони хочуть вакцинуватися «Спутніком V». Лише 30% їх сказали, що так. Ті, хто сказали ні, серед головних причин посилалися на недостатні перевірки та можливі побічні ефекти.

Чи хочуть вакцинуватися росіяни?

(лютий 2021)

У січні 2021 року «YouGov» запитав людей у 17 країнах, чи вони сприймають вакцини від COVID-19 більш позитивно чи негативно залежно від країни-виробника.

Результати показали, що люди найбільше довірятимуть гіпотетичній вакцині, виготовленій в Німеччині, а також вакцинам з Канади та Великої Британії. Росія, Індія, Китай та Іран отримали негативні результати, що означає, що люди більше бояться вакцин з цих країн, аніж довіряють їм.

Люди з Данії та Великої Британії були серед тих, хто найменше довіряє використанню вакцини, виготовленої в Росії. Сприйняття російської вакцини було найбільш позитивним у Мексиці та Індії.

Відчуття щодо можливого виготовлення вакцини

(Вищий результат показує, що люди будуть позитивніше сприймати вакцину, виготовлену в цій країні.)

Як проходить вакцинація у Росії?

Російська влада не публікує дані щодо відсотку вакцинованих регулярно. Однак, за останніми підрахунками, понад 1,5% населення Росії отримало щонайменше одну дозу «Спутніку V» станом на 10 лютого 2021 року.

Хоча Росія була першою в світі, хто розпочав масові щеплення, вона вже відстає від Ізраїлю, Великої Британії, США та багатьох інших країн, де процес розпочався пізніше.

Відсоток людей, які отримали щонайменше одну дозу вакцини від COVID-19

(окремі країни станом на 10 лютого 2021 року)

За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, швидкість вакцинації в Росії є «нормальною». Тим не менш, за підрахунками станом на середину лютого, щеплення в Росії відбуваються зі швидкістю, що, наприклад, відповідає чверті швидкості щеплень у США.

І коли все більше країн хочуть замовити «Спутнік V», російська стратегія викликає питання: «Нас досі цікавить, чому Росія пропонує, теоретично, мільйони і мільйони доз, у той же час недостатньо прогресуючи у вакцинації власного населення», – сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції 17 лютого.

Росія планує вакцинувати 68 мільйонів людей цьогоріч, але поєднання скептицизму щодо вакцин та можливі проблеми у виробництві можуть зробити цю мету недосяжною. До того ж, президент Володимир Путін відмовляється сам вакцинуватися, що не допомагає у побудові довіри до «Спутніку V».

Вакцини як засіб дипломатії

Хоча російська вакцина, схоже, таки довела свою ефективність, деякі експерти занепокоєні тим, що її розробку прискорювали, і пріоритет надавався національній гордості, а не безпеці. Деякі навіть застерігають, що вакцина стала ефективним засобом дипломатії, яким Росія намагається здобути ширший геополітичний вплив.

«Спутнік V» вже викликав напругу в ЄС після того, як Угорщина розпочала використання вакцини ще до того, як її затвердило ЕМА. Росія також постачає вакцини до окремих районів Донецької та Луганської областей, тимчасово непідконтрольних Україні, попри заборону Києва. Понад те, Росію звинувачували у дезінформаційній кампанії, направленій на іспаномовні країни Латинської Америки, щоб переконати людей у більшій ефективності російських вакцин за американські.

Майбутнє «Спутніку V»

Через нестачу вакцин від COVID-19 західного виробництва, все більше країн звертаються до вакцини, яку виробляє Росія. Це відбувається попри занепокоєння щодо недостатньої прозорості Росії, відсутність підтвердження від ЕМА, можливі проблеми у виробництві та низький рівень довіри росіян до власної вакцини.

Росія наразі серед топ-5 країн з найбільшою кількістю випадків COVID-19. Головне питання наразі таке: чи зможе вона щепити своє ж населення, у той самий час постачаючи обіцяні вакцини закордон?