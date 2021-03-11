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11 березня 2021, Київ 19:39
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Третя хвиля пандемії: західні області України знову в «червоній зоні» – відео

Третя хвиля пандемії: західні області України знову в «червоній зоні» – відео
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Третя хвиля пандемії: західні області України знову в «червоній зоні» – відео

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В Україні спалах коронавірусу в західних областях.

Лікарні переповнені. Найбільше хворих в Івано-Франківську. Мер міста напередодні попросив у обласної влади додаткові місця, оскільки місцеві лікарні з прийомом пацієнтів вже не справляються. Збільшилася і кількість смертей від Covid-19. Не краща ситуація і в Чернівецькій області. Медики кажуть, що вже виснажені. (Відео Current time / Associated Press)

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