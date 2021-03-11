Лікарні переповнені. Найбільше хворих в Івано-Франківську. Мер міста напередодні попросив у обласної влади додаткові місця, оскільки місцеві лікарні з прийомом пацієнтів вже не справляються. Збільшилася і кількість смертей від Covid-19. Не краща ситуація і в Чернівецькій області. Медики кажуть, що вже виснажені. (Відео Current time / Associated Press)
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