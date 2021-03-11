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11 березня 2021, Київ 21:12
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Вакцинація від коронавірусу: як це відбувається в Україні (відео)

Вакцинація від коронавірусу: як це відбувається в Україні (відео)
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Вакцинація від коронавірусу: як це відбувається в Україні (відео)

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Від початку кампанії першу дозу отримали близько 30 тисяч українців. Щеплення роблять індійською вакциною CoviShield.

В Україні триває вакцинація від COVID-19. Від початку кампанії першу дозу отримали близько 30 тисяч українців. Щеплення роблять індійською вакциною CoviShield. В одному флаконі – 10 доз. Коли ємність з вакциною відкривають – вона живе лише шість годин. Через те, що не завжди знаходяться десятеро людей на один флакон – рештки препарату викидали. Зараз за планом уряду вакцинують лише медиків та військових. Щоб залишки вакцини не виливати – в МОЗ запропонували вакцинувати інші групи населення. Серед яких немало відомих людей – політики, митці. В міністерстві такий крок називають популяризацією вакцини серед українців. Зробити щеплення запропонували і журналістам. Репортаж телеканалу «Настоящее время».

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