Байден: до 1 травня можливість вакцинуватися отримає кожен американець

Президент США Джо Байден виступив в четвер увечері зі зверненням до країни, в якому він повідомив, що влада планує до 1 травня надати можливість вакцинуватися кожному американцю.

Виступаючи в Білому домі рівно через рік після того, як Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про те, що світ став жертвою пандемії нового коронавірусу, Байден оголосив про те, що його адміністрація робить все можливе, щоб прискорити процес вакцинації американців.

До організації вакцинації будуть залучені 4 тисячі військовослужбовців, до медичних працівників для проведення щеплення приєднаються студенти-медики, ветеринари, стоматологи. Люди зможуть зробити щеплення в місцевих центрах охорони здоров’я і аптеках.

Мета заявлена президентом, – перемогти коронавірус до 4 липня, Дня незалежності.

«Ми почнемо відзначати незалежність від вірусу до 4 липня», – проголосив Байден.

Він сподівається, що американці, нарешті, зможуть зібратися в цей день хоча б невеликими групами і відзначити це свято особливо. Разом з тим, президент закликав американців продовжувати виконувати запобіжні заходи, продовжувати носити маски, витримувати соціальну дистанцію і не збиратися великими групами. Він також просить людей вакцинуватися, як тільки матимуть можливість.

Президент США Джо Байден 11 березня підписав пакет допомоги американській економіці обсягом у 1,9 трильйона доларів. Підписуючи документ в Овальному кабінеті, Байден назвав його «історичним» і таким, що допоможе простим американцям відновитися після спричиненої коронавірусом кризи.