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11 березня 2021, Київ 22:46
Новини | Міжнародні

Байден підписав «План порятунку Америки» на 1,9 трлн доларів

Підписуючи документ в Овальному кабінеті, Байден назвав його «історичним» і таким, що допоможе простим американцям відновитися після спричиненої коронавірусом кризи

Президент США Джо Байден 11 березня підписав пакет допомоги американській економіці обсягом у 1,9 трильйона доларів.

Підписуючи документ в Овальному кабінеті, Байден назвав його «історичним» і таким, що допоможе простим американцям відновитися після спричиненої коронавірусом кризи.

Байден підписав закон у річницю запровадження локдауну у США через пандемію COVID-19 і за кілька годин до свого першого розлогого звернення до країни з моменту вступу на посаду президента.

Раніше в Білому домі повідомляли, що документ, який називають «Планом порятунку Америки», буде підписаний 12 березня, проте дату перенесли, оскільки закон надійшов до Білого дому швидше, ніж планувалося.

Палата представників США 10 березня схвалила законопроєкт про допомогу через COVID-19 на суму 1,9 трильйона доларів, запропонований президентом Джо Байденом.

Остаточне схвалення Конгресом пакету економічних заходів стало перемогою Байдена, який заявив, що допомога вкрай необхідна мільйонам американських сімей і підприємств, які сильно постраждали від пандемії коронавірусу.

Голосування у Палаті представників відбулося через чотири дні після схвалення законопроєкту в Сенаті. Республіканці обох палат виступили проти законопроєкту одноголосно, заявивши, що він передбачає витрати на занадто багато програм, не пов’язаних із пандемією.

Байден під час своєї кампанії минулого року пообіцяв вжити негайних заходів для зупинення пандемії й подолання економічних наслідків, які вона спричинила.

Закон, зокрема, передбачає виділення коштів для продовження випуску вакцин і прямі одноразові виплати в розмірі 1400 доларів для 90% населення США, що заробляє менше ніж 75 тисяч доларів на рік.

Нове довкола COVID-19 – відеорепортаж
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Нове довкола COVID-19 – відеорепортаж

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