Конгрес США схвалив пропонований Байденом законопроєкт про допомогу через COVID-19

Палата представників США 10 березня схвалила законопроєкт про допомогу через COVID-19 на суму 1,9 трильйона доларів, запропонований президентом Джо Байденом.

Остаточне схвалення Конгресом пакету економічних заходів є перемогою Байдена, який заявив, що допомога вкрай необхідна мільйонам американських сімей і підприємств, які сильно постраждали від пандемії коронавірусу. Байден підпише законопроєкт 12 березня, повідомив Білий дім.

Голосування у Палаті представників відбулося через чотири дні після схвалення законопроєкту в Сенаті. Республіканці обох палат виступили проти законопроєкту одноголосно, заявивши, що він передбачає витрати на занадто багато програм, не пов’язаних із пандемією.

Байден під час своєї кампанії минулого року пообіцяв вжити негайних заходів для зупинення пандемії й подолання економічних наслідків, які вона спричинила.

Законопроєкт передбачає виділення коштів для продовження випуску вакцин і передбачає прямі виплати в розмірі 1400 доларів американцям, які відповідають заявленим вимогам.