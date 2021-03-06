Поданий Байденом пакет економічних стимулів отримав схвалення у Сенаті США

Після більш ніж доби розгляду, Сенат США затвердив запропонований президентом Джо Байденом пакет заходів, що мають стимулювати економіку США та допомогти американцям у часи пандемії COVID-19.
За законопроект проголосувало 50 сенаторів від Демократичної партії, проти проголосувало 49 сенаторів-республіканців.
Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що говорив з Байденом одразу після голосування.
«Він склав чудовий план, – сказав Шумер пресі після прийняття законопроекту, – потужний та глибокий, але також і дуже популярний, тому ми мали наснагу його затвердити, навіть якщо це потрібно було зробити лише нашими 50 голосами».
Розгляд законопроєкту почався в п’ятницю 5 березня і тривав до суботнього ранку.
Процес голосування зайняв більше 12 годин, зокрема, через те, що демократам знадобився час, щоб заручитись підтримкою сенатора від своєї ж партії Джо Менчіна, який виступив за обмеження доплат із страхування, передбачених у законопроєкті.
Координатор республіканців у Сенаті сенатор Джон Тун розкритикував Шумера за неорганізованість голосування.
«Ці минулі 24 години були справді хаотичні, і якщо це був важливий тест, скоріш за все, він його провалив».
Масштабний пакет стимулів обсягом 1,9 трильйона доларів, зокрема передбачає:
- прямі виплати $1400 американцям, які заробляють до 80 000 доларів на рік до податків.
- також передбачені доплати обсягом $300 до виплат за безробіттям,
- збільшення харчової допомоги нужденним,
- надання допомоги на виплати за оренду житла,
- запровадження пільгового кредитування для малого бізнесу, який постраждав від пандемії, тощо.
Сенатори відхилили пропозицію сенатора Берні Сандерса щодо збільшення мінімальної заробітної плати до 15 доларів на годину, починаючи з 2025 року.
Для того, щоб стати законом і почати діяти, законопроєкт має отримати схвалення Палати представників США та підпис президента.
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