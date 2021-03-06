США: сенатор Круз затримує призначення директора ЦРУ, вимагаючи від Байдена санкцій проти «Північного потоку-2»

Сенатор-республіканець від штату Техас Тед Круз затримав затвердження нового директора ЦРУ Вільяма Бернса. Він вимагає від адміністрації президента США Джо Байдена жорсткіших санкцій проти будівництва російського газопроводу «Північний потік-2». Раніше група з 40 сенаторів-республіканців зажадала від президента посилення заходів проти проєкту.

Бернс є колишнім послом США в Москві, дипломатом із 33-річним стажем. Його затвердження Конгресом може відбутися і без голосу Круза, проте потребуватиме більше часу. «Я перестану блокувати кандидатуру, коли адміністрація Байдена виконає свої зобов’язання з виявлення та запровадження санкцій проти кораблів і компаній, що будують путінський газопровід», – заявив сенатор у твітері.

Ухвалений Конгресом закон про захист енергетичної безпеки Європи передбачає санкції щодо компаній і приватних осіб, що беруть участь у проєкті будівництва газопроводу. Однак конкретні дії та їхні терміни залишаються на розсуд президента.

У зверненні 40 сенаторів-республіканців звинуватили адміністрацію Байдена у відсутності політичної волі щодо «Північного потоку-2». «Нездатність адміністрації визначити і запровадити нові санкції свідчить про її готовність дозволити президенту Путіну встановити задушливий контроль над поставками газу до Європи і посилити свій вплив», – твердять сенатори.

Офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс заявив 4 березня, що нові санкції можуть бути запроваджені вже у травні.

Будівництво «Північного потоку-2» розпочалося в 2018 році. США і багато країн Євросоюзу вважають, що запуск газопроводу посилить залежність ЄС від Росії і дозволить Москві чинити більший тиск на Україну, економіка якої значною мірою залежить від російського транзиту. Кремль заявляє, що проєкт є суто економічним, а не політичним.