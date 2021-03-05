Експрем’єр Гончарук про боротьбу з олігархами в Україні: «потрібно рухатися якось швидше»

Боротьба з олігархами в Україні мала б відбуватися швидшими темпами – так колишній прем’єр-міністр України Олексій Гончарук в ефірі Радіо Свобода прокоментував заяву Офісу президента щодо санкцій стосовно Ігоря Коломойського.

«Прекрасні слова з Офісу президента, під ними можна під кожним словом підписатися. Але, якщо подивитися на факти, то ситуація не така однозначна... Можливо, рух у правильному напрямку, з правильними намірами, але потрібно рухатися якось швидше, тому що з тієї швидкості, яку я зараз спостерігаю, не здається, що слова Офісу президента є чимось серйозним. Надто вже повільно розвивається кримінальна справа проти Ігоря Валерійовича. Я думаю, що прокурор Ірина Венедіктова могла б зробити значно більше в цій справі, ніж вона реально робить», – заявив Гончарук.

На запитання, чи пов’язує він стрімку динаміку боротьби з олігархатом в Україні з приходом до влади у США Джо Байдена, ексголова уряду відповів ствердно.

«Так, це прямо пов’язані речі, я абсолютно в цьому впевнений. Це не означає, що Байден почав із першого дня робити всю роботу. Це означає, що і тут, всередині, політичний наратив змінився. Люди, які працювали роками над тим, щоб допомогти Україні позбавитися корупції, отримали більше можливостей. Фактично, вони отримали підтримку на політичному рівні, тому ці процеси стали активнішими. А активність президента Зеленського і його команди в цьому напрямку я також сприймаю, як реакцію на обрання Джо Байдена на позицію президента США. Тому очевидно, що Володимир Олександрович хоче побудувати хороші відносини з Байденом і його командою. А зробити це, будучи залежним від олігархів, буде дуже непросто», – зазначив Гончарук.

Офіс президента через декілька годин після того, як США запровадили санкції проти українського олігарха й колишнього чиновника Ігоря Коломойського, заявив, що для економічного процвітання та євроатлантичної інтеграції Україна повинна подолати систему, в якій домінують олігархи.

«Дії президента Володимира Зеленського говорять самі за себе: за менш ніж два роки каденції він зробив для деолігархізації в рази більше, ніж будь-хто з попередніх президентів, без пафосних гасел і популізму. Україна вдячна кожному партнеру за підтримку на цьому шляху. Боротьба з олігархами лежить не виключно у площині кримінальної відповідальності. Це також створення умов в Україні, за яких бізнеси розвиватимуться в прозорому, конкурентному середовищі, а великі фінансові групи не зможуть домінувати на ринку, впливати на медіа та політичні рішення. Кожне справедливе рішення в цьому напрямку допоможе Україні стати сильною та по-справжньому незалежною державою», – йдеться в повідомленні ОПУ.

5 березня стало відомо, що Сполучені Штати Америки вносять у санкційний список українського олігарха і колишнього державного діяча Ігоря Коломойського за «причетність до значної корупції». Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що хоч санкції запроваджено за дії, вчинені Коломойським під час перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА, він стурбований і нинішніми зусиллями Коломойського, спрямованими на «підрив демократичних процесів та інститутів в Україні».

Крім Коломойського, санкції зачеплять і його родину: дружину Ірину та дітей – Анжеліку та Ізраїля Цві.

Ігор Коломойський наразі не коментував запровадження санкцій проти нього. Радіо Свобода намагалося зателефонувати бізнесмену, але його номер наразі недоступний.