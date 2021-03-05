США чекають від Зеленського запровадження санкцій проти Коломойського – Клімкін

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що запровадження санкцій проти бізнесмена Ігоря Коломойського – політичний сигнал від адміністрації США для української влади. Про це Клімкін сказав в ефірі програми Радіо Свобода Свобода Live.

«Я вважаю це політичним сигналом. Я не виключаю, що ці санкції вже діяли певний час. Я насправді чув про підготовку цих санкцій десь рік або навіть півтора тому… Я вважаю, що це більше, ніж санкції стосовно Ігоря Коломойського. Ці санкції готувалися ще за попередньої американської адміністрації, їх зараз доопрацювали і зробили заяву», – сказав Клімкін.

За його словами, США чекають від президента України Володимира Зеленського запровадження санкцій проти Коломойського.

«Це навіть не товстий натяк – це прямий текст. І те, що американці зробили цей прямий текст до контакту на вищому рівні, це також багато що значить в такій дипломатичній практиці», – зазначив ексміністр.

Клімкін також прокоментував інформацію про те, що у повідомленні Держдепартаменту вказано, що у своїй офіційній якості очільника Дніпропетровської області України з 2014-го по 2015 рік Коломойський був причетний до корупційних дій.

«Санкції – це серйозна справа, і за основу в санкціях береться те, що можна довести. І якщо американці посилаються саме на це, то це означає, що вони це можуть довести… Саме про цей період є чіткі докази», – пояснив Клімкін.

5 березня стало відомо, що Сполучені Штати Америки вносять у санкційний список українського олігарха і колишнього державного діяча Ігоря Коломойського за «причетність до значної корупції». Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що хоч санкції запроваджено за дії, вчинені Коломойським під час перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА, він стурбований і нинішніми зусиллями Коломойського, спрямованими на «підрив демократичних процесів та інститутів в Україні».

Крім Коломойського, санкції зачеплять і його родину: дружину Ірину та дітей – Анжеліку та Ізраїля Цві.

Ігор Коломойський наразі не коментував запровадження санкцій проти нього. Радіо Свобода намагалося зателефонувати бізнесмену, але його номер наразі недоступний.