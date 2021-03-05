Коломойський потрапив під санкції США

США запровадили санкції проти українського олігарха та колишнього чиновника Ігоря Коломойського за «причетність до значної корупції». Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен. Санкції запровадили за дії, вчинені Коломойським, коли той працював головою Дніпропетровської ОДА. Сам Коломойський ще не коментував запровадження санкцій проти нього.

Що саме загрожує олігарху, чому санкції запровадили зараз, як реагуватиме українська влада і якими можуть бути наслідки? Розбираємо це у програмі Свобода Live.