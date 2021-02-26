Секретар РНБО Данілов: відмова від іноземних громадянств буде стосуватися претендентів у держслужбовці, але не олігархів

Відповідно до планованих змін до закону про громадянство, які мають на меті узаконити множинне громадянство в певних випадках, від претендентів на посади державних чи місцевих службовців або виборні посади буде вимагатися відмова від інших громадянств, крім українського, але це не буде стосуватися олігархів, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Відповідаючи після засідання РНБО на запитання журналістів про Ігоря Коломойського, Данілов пригадав, що той сам визнавав, що має загалом три громадянства, разом із українським.

«Якщо Ігор Валерійович буде мати бажання просуватися на якісь щаблі державної влади, він не зможе це зробити, не відмовившись від тих громадянств, які він має, крім українського. Буде він так робити чи ні – це особиста справа Ігоря Валерійовича», – сказав Данілов про Коломойського.

За його словами, на нинішньому засіданні РНБО, серед іншого, розглядали питання змін до закону про громадянство, щоб легалізувати поширену в сучасному світі тенденцію мати кілька громадянств, але при цьому захистити інтереси державної безпеки, що є для України вкрай важливо.

Як сказав Данілов, «ми рухаємося до цивілізованих країн, які дозволяють подвійне громадянство, але для нашої країни є певні виклики». Він пригадав ситуацію часів президентства Віктора Януковича, коли такі чільні українські посадовці, як керівник СБУ, голова МВС, міністр оборони, начальник Генштабу, були громадянами Росії. «Ми не можемо цього допускати в майбутньому», – наголосив він.

Тому, як вирішили в РНБО, Кабінет міністрів протягом двох місяців має запропонувати законопроєкт, який дозволить чітко знати тих осіб, які мають подвійне громадянство.

За словами секретаря РНБО, йдеться про те, що якщо людина має бажання бути народним депутатом, міністром, депутатом місцевих та інших рад, працювати в органах місцевого самоврядування, «ми маємо знати, що це громадянин України», але не інших держав. Якщо такі люди мають інші громадянства, вони мають про це повідомити і перед ухваленням рішення відмовитися від інших громадянств і залишитися тільки громадянином України.

Якщо ж множинне громадянство мають уже чинні депутати й посадовці, Данілов радить їм найближчим часом позбавитися інших громадянств, «щоб не наражати себе на неприємності», бо змінений закон має створити інструменти для контролю за множинним громадянством – спеціальний орган, який буде контролювати цю ситуацію, і буде запроваджена багаторівнева система верифікації наявності множинного громадянства.

Щодо тих людей, які нині примусово отримали чи отримують громадянство Росії на окупованих нею територіях України в Криму і на частині Донбасу, сказав Данілов, Україна не визнає таких документів, сприймаючи їх тільки як можливість для тих людей далі жити на тих територіях. «Ми розуміємо, що, коли вони будуть звільнені, я думаю, що вони всі відмовляться від цих папірців, які їм сьогодні там надають», – сказав він.

Нині чинний закон України про громадянство визначає, що за громадянами України визнається тільки їхнє українське громадянство. Закон також передбачає низку умов, що мали б максимально зменшити можливості множинного громадянства, аж до положення про можливу втрату громадянства України в разі набуття іноземного в більшості випадків. Але на практиці ця норма застосовується лише вкрай вибірково, через що нині чимало людей, громадян України, фактично мають також інші громадянства, хоча це й не відповідає чинному законові.

Останнім часом українські посадовці вже не раз говорили про необхідність легалізувати можливість множинного громадянства, при цьому чітко визначивши неможливість для громадян України мати одночасно громадянство країни, що визнана державою-агресором – нині це Росія.

Ігор Коломойський іще в жовтні 2014 року, коли він був головою Дніпропетровської обласної держадміністрації, підтвердив в інтерв’ю Радіо Свобода, що, крім громадянства України, має також громадянства Кіпру й Ізраїлю.

Закон України про місцеві державні адміністрації встановлює, що повноваження голів місцевих державних адміністрацій припиняються «у разі виявлення факту подвійного громадянства». Але, як жартома виправдовувався тоді Коломойський, він має «не подвійне громадянство, а потрійне».