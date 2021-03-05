У «Слузі народу» відреагували на санкції США проти Коломойського

США, запровадивши санкції проти українського олігарха та колишнього державного діяча Ігоря Коломойського, дали сигнал всім, кому важливі відносини з Вашингоном, що з Коломойським не бажано мати справу, заявив заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода.

«США сьогодні фактично показали, що не хочуть бачити Коломойського та членів його родини і пов’язаних осіб у своїй країні. Разом із тим дали знати всім, для кого важливі відносини зі США, що з Коломойським небажано мати справу», – сказав Корнієнко.

За його словами, незалежно від того, як розвиватимуться події з американськими санкціями, розслідування справ, пов’язаних із Коломойським в Україні триватиме. «Це стосується і «Приватбанку», і інших історій. Офіс генерального прокурора та НАБУ плідно працюють у тих провадженнях, які є», – додав Корнієнко.

«Деолігархізація для президента Зеленського – не порожнє слово. Медведчук, Порошенко, Коломойський чи будь-який мільярдер має розуміти, що тепер він живе за спільними для всіх законними правилами», – зазначив депутат.

Корнієнко також прокоментував можливість впливу Коломойського на рішення фракції й демократичні процеси в Україні.

«Щодо впливу на фракцію – то я би більше казав про вплив на окремих народних депутатів. Фракція у цілому продовжує ухвалювати конструктивні рішення», – зауважив депутат.

5 березня стало відомо, що Сполучені Штати Америки вносять у санкційний список українського олігарха і колишнього державного діяча Ігоря Коломойського за «причетність до значної корупції». Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

«У своїй офіційній якості очільника Дніпропетровської області України з 2014-го по 2015 рік Коломойський був причетний до корупційних дій, які підірвали верховенство закону і віру української громадськості в демократичні інститути свого уряду і суспільні процеси, в тому числі використовуючи свій політичний вплив і офіційну владу для особистої вигоди», – цитує Блінкена Держдепартамент.

Держсекретар наголосив, що хоч санкції запроваджено за дії, вчинені Коломойським під час перебування на посаді глави ОДА, він стурбований і нинішніми зусиллями Коломойського, спрямованими на «підрив демократичних процесів та інститутів в Україні, які представляють серйозну загрозу для її майбутнього».

Крім Коломойського, санкції зачеплять і його родину: дружину Ірину та дітей – Анжеліку та Ізраїля Цві. За словами Блінкена, санкції «позбавляють Ігоря Коломойського і кожного з його найближчих родичів права на в’їзд до США».

«Це підтверджує відданість США підтримці політичних, економічних реформ і реформ у сфері правосуддя, які є ключовими на євроатлантичному шляху України. Сполучені Штати продовжують підтримувати всіх українців, чия робота сприяє просуванню реформ. Департамент продовжить використовувати подібні органи для притягнення до відповідальності корупціонерів в цьому регіоні і в усьому світі», – наголосив державний секретар.

Ігор Коломойський наразі не коментував запровадження санкцій проти нього. Радіо Свобода намагалося зателефонувати бізнесмену, але його номер наразі недоступний.