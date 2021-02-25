Справа «Привату»: ВАКС підтвердив внесення застави за Яценка

За колишнього посадовця «Приватбанку» Володимира Яценка внесли заставу, підтвердили Радіо Свобода в пресслужбі Вищого антикорупційного суду 25 лютого.

При цьому наразі в пресслужби немає інформації про те, чи вийшов Яценко з-під варти. За уточненням речниці, він повинен бути звільнений, щойно установа для утримання під вартою отримає інформацію про внесення застави.

«Вийшов він чи не вийшов – я цього не можу вам сказати, бо звідси не видно. А те, що за нього внесено заставу, то це так», – сказала представниця суду.

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Вона підтвердила, що щодо Яценка будуть застосовані обмежувальні заходи, але вони наразі невідомі.

«Звичайно, застосовуються такі заходи, але ще немає повного тексту ухвали, тому я не можу вам підказати, що саме суд йому обрав», – додала співробітниця ВАКС.

Напередодні Вищий антикорупційний суд заарештував колишнього посадовця «Приватбанку» Володимира Яценка до 22 квітня з можливістю звільнення під заставу в 52 мільйони 210 тисяч гривень.

22 лютого Національне антикорупційне бюро України повідомило, що колишній посадовець «Приватбанку» намагався залишити Україну: він нібито вилетів з Дніпра в напрямку австрійського Відня. Після втручання Державіаслужби літак сів в аеропорту «Бориспіль».

Колишньому заступнику голови правління «Приватбанку» повідомили підозру за статтею «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем».

Уряд України 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію «Приватбанку» і влив у його капітал понад 155 мільярдів гривень.

Ексвласники банку, його акціонери, найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, вважають проведену націоналізацію, внаслідок якої вони повністю втратили свої акції, незаконною, тоді як «Приватбанк» і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.

Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Коломойський назвав «маячнею» опубліковані Національним банком України дані.