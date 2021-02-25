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25 лютого 2021, Київ 17:03
Новини | Політика

Справа «Привату»: ВАКС підтвердив внесення застави за Яценка

Наразі в пресслужби немає інформації про те, чи вийшов Яценко з-під варти

За колишнього посадовця «Приватбанку» Володимира Яценка внесли заставу, підтвердили Радіо Свобода в пресслужбі Вищого антикорупційного суду 25 лютого.

При цьому наразі в пресслужби немає інформації про те, чи вийшов Яценко з-під варти. За уточненням речниці, він повинен бути звільнений, щойно установа для утримання під вартою отримає інформацію про внесення застави.

«Вийшов він чи не вийшов – я цього не можу вам сказати, бо звідси не видно. А те, що за нього внесено заставу, то це так», – сказала представниця суду.

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Вона підтвердила, що щодо Яценка будуть застосовані обмежувальні заходи, але вони наразі невідомі.

«Звичайно, застосовуються такі заходи, але ще немає повного тексту ухвали, тому я не можу вам підказати, що саме суд йому обрав», – додала співробітниця ВАКС.

Напередодні Вищий антикорупційний суд заарештував колишнього посадовця «Приватбанку» Володимира Яценка до 22 квітня з можливістю звільнення під заставу в 52 мільйони 210 тисяч гривень.

22 лютого Національне антикорупційне бюро України повідомило, що колишній посадовець «Приватбанку» намагався залишити Україну: він нібито вилетів з Дніпра в напрямку австрійського Відня. Після втручання Державіаслужби літак сів в аеропорту «Бориспіль».

Колишньому заступнику голови правління «Приватбанку» повідомили підозру за статтею «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем».

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Де гроші з «Приватбанку»? Їх шукають у США (відео)

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Уряд України 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію «Приватбанку» і влив у його капітал понад 155 мільярдів гривень.

Ексвласники банку, його акціонери, найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, вважають проведену націоналізацію, внаслідок якої вони повністю втратили свої акції, незаконною, тоді як «Приватбанк» і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.

Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Коломойський назвав «маячнею» опубліковані Національним банком України дані.

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