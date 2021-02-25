Вищий антикорупційний суд заарештував колишнього посадовця «Приватбанку» Володимира Яценка до 22 квітня.

Згідно з рішенням суду, він може вийти під заставу в 52 мільйони 210 тисяч гривень.

Прокурори просили заарештувати Яценка і призначити йому заставу у розмірі 137 мільйонів.

Адвокати запевняють, що їхній підзахисний не тікав з України, а летів до австрійського Відня на плановий огляд лікаря. Яценко мав повернутися в Україну і 25 лютого з сім’єю полетіти на відпочинок. Захист надав відповідні документи.

22 лютого Національне антикорупційне бюро України повідомило, що колишній посадовець «Приватбанку» намагався залишити Україну: він нібито вилетів з Дніпра в напрямку австрійського Відня. Після втручання Державіаслужби літак сів в аеропорту «Бориспіль».

Колишньому заступнику голови правління «Приватбанку» повідомили підозру за статтею «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем».

Уряд України 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію «Приватбанку» і влив у його капітал понад 155 мільярдів гривень.

Ексвласники банку, його акціонери, найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, вважають проведену націоналізацію, внаслідок якої вони повністю втратили свої акції, незаконною, тоді як «Приватбанк» і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.

Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Коломойський назвав «маячнею» опубліковані Національним банком України дані.