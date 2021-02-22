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22 лютого 2021, Київ 16:57
Новини | Політика

Експосадовець ПриватБанку намагався залишити Україну, йому погодили підозру – НАБУ

«За оперативною інформацією, експосадовець планував залишити Україну на приватному літаку у напрямку Відня, вилетівши з Дніпра», – повідомили у Національному антикорупційному бюро України

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова погодила повідомлення про підозру колишньому заступнику голови правління «ПриватБанку» за статтею «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», повідомили у Національному антикорупційному бюро України.

«За оперативною інформацією, експосадовець планував залишити Україну на приватному літаку у напрямку Відня, вилетівши з Дніпра. Завдяки зусиллям керівника групи детективів та директора НАБУ, які звернулися до Державіаслужби, літак здійснив посадку в аеропорту «Бориспіль», де розпочато проведення невідкладних слідчих дій», – йдеться в повідомленні.

Деталі справи в НАБУ пообіцяли надати згодом.

У повідомленні бюро не вказане ім’я експосадовця. За даними ЗМІ, йдеться про Володимира Яценка.

У грудні генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що справа довкола націоналізації «Приватбанку» почала рухатися у потрібному руслі. Таким чином вона прокоментувала поширену у ЗМІ інформацію щодо затягування нею підписання підозр у справі «Приватбанку» колишнім власникам щодо виведення коштів із фінустанови до націоналізації.

Уряд України 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію «Приватбанку» і влив у його капітал понад 155 мільярдів гривень.

Ексвласники банку, його акціонери, найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, вважають проведену націоналізацію, внаслідок якої вони повністю втратили свої акції, незаконною, тоді як «Приватбанк» і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.

Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Коломойський назвав «маячнею» опубліковані Національним банком України дані.

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