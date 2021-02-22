Експосадовець ПриватБанку намагався залишити Україну, йому погодили підозру – НАБУ

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова погодила повідомлення про підозру колишньому заступнику голови правління «ПриватБанку» за статтею «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», повідомили у Національному антикорупційному бюро України.

«За оперативною інформацією, експосадовець планував залишити Україну на приватному літаку у напрямку Відня, вилетівши з Дніпра. Завдяки зусиллям керівника групи детективів та директора НАБУ, які звернулися до Державіаслужби, літак здійснив посадку в аеропорту «Бориспіль», де розпочато проведення невідкладних слідчих дій», – йдеться в повідомленні.

Деталі справи в НАБУ пообіцяли надати згодом.

У повідомленні бюро не вказане ім’я експосадовця. За даними ЗМІ, йдеться про Володимира Яценка.

У грудні генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що справа довкола націоналізації «Приватбанку» почала рухатися у потрібному руслі. Таким чином вона прокоментувала поширену у ЗМІ інформацію щодо затягування нею підписання підозр у справі «Приватбанку» колишнім власникам щодо виведення коштів із фінустанови до націоналізації.

Уряд України 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію «Приватбанку» і влив у його капітал понад 155 мільярдів гривень.

Ексвласники банку, його акціонери, найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, вважають проведену націоналізацію, внаслідок якої вони повністю втратили свої акції, незаконною, тоді як «Приватбанк» і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.

Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Коломойський назвав «маячнею» опубліковані Національним банком України дані.