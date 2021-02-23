Венедіктова заявила про відсутність політичного підґрунтя у справі «Приватбанку»

У справі щодо колишніх високопоставлених співробітників «Приватбанку» про розтрату 136 мільйонів гривень відсутня політична складова, заявила у фейсбуці генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

«Другий і третій пішли. Точний рахунок матчу – таємниця слідства. Наголошую – ніякої політики, жодних зволікань, виключно докази, свідчення, експертні висновки і процесуальний прагматизм. Справи так званої групи «Приватбанку» – це далеко не єдина траєкторія руху нашого спільного з НАБУ та САП локомотиву. На всі питання, що турбують суспільство вже багато років, будуть надані адекватні часу та простору відповіді. Раджу приготуватися тим свідкам (поки що), на діяльність яких правоохоронці дивились із закритими очима – відкриємо. Впевнена, цей натяк зрозумілий», – написала Венедіктова у фейсбуці.

Раніше сьогодні Національне антикорупційне бюро разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою повідомило трьом експосадовцям «Приватбанку» про підозру в розтраті понад 136,89 мільйона гривень. Імен цих осіб не назвали.

Напередодні в НАБУ повідомили, що затримали колишнього першого заступника голови правління «ПриватБанку», який планував залишити Україну на приватному літаку у напрямку Відня, вилетівши з Дніпра. За даними ЗМІ, йдеться про Володимира Яценка. Водночас ексголові правління і посадовиці банку про підозру повідомлено поштою, оскільки місце перебування підозрюваних не встановлено, додали в НАБУ.

Щодо затриманого експосадовця, то наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

У грудні генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що справа довкола націоналізації «Приватбанку» почала рухатися у потрібному руслі. Таким чином вона прокоментувала поширену у ЗМІ інформацію щодо затягування нею підписання підозр у справі «Приватбанку» колишнім власникам щодо виведення коштів із фінустанови до націоналізації.

Уряд України 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію «Приватбанку» і влив у його капітал понад 155 мільярдів гривень.

Ексвласники банку, його акціонери, найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, вважають проведену націоналізацію, внаслідок якої вони повністю втратили свої акції, незаконною, тоді як «Приватбанк» і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.

Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Коломойський назвав «маячнею» опубліковані Національним банком України дані.