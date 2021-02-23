НАБУ: трьом експосадовцям ПриватБанку повідомили про підозру в розтраті понад 136 млн грн

Національне антикорупційне бюро повідомляє, що разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 22 лютого повідомило трьом експосадовцям «ПриватБанку» про підозру в розтраті понад 136,89 мільйона гривень.

«У грудні 2016 року вони за день до визнання «ПриватБанку» неплатоспроможним на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку цю суму на користь страхової компанії, пов’язаної з кінцевими бенефіціарами «ПриватБанку», – йдеться в повідомленні.

У НАБУ уточнили, що серед підозрюваних:

колишній голова правління ПАТ КБ «ПриватБанк»;

колишній перший заступник голови правління ПАТ КБ «ПриватБанк»;

колишня керівниця одного з підрозділів ПАТ КБ «ПриватБанк», яка одночасно обіймала посаду першої заступниці голови правління у пов’язаній страховій компанії.

Імен цих осіб не називають.

Напередодні в НАБУ повідомили, що затримали колишнього першого заступника голови правління «ПриватБанку», який планував залишити Україну на приватному літаку у напрямку Відня, вилетівши з Дніпра. За даними ЗМІ, йдеться про Володимира Яценка.

«Завдяки зусиллям керівника групи детективів і директора НАБУ, які звернулися до Державіаслужби, літак здійснив посадку в аеропорту «Бориспіль», після чого правоохоронці розпочали слідчі дії — експосадовця затримали», – йдеться в повідомленні.

Водночас ексголові правління і посадовиці банку про підозру повідомлено поштою, оскільки місце перебування підозрюваних не встановлено, додали в НАБУ.

Щодо затриманого експосадовця, то наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

У грудні генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що справа довкола націоналізації «Приватбанку» почала рухатися у потрібному руслі. Таким чином вона прокоментувала поширену у ЗМІ інформацію щодо затягування нею підписання підозр у справі «Приватбанку» колишнім власникам щодо виведення коштів із фінустанови до націоналізації.

Уряд України 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію «Приватбанку» і влив у його капітал понад 155 мільярдів гривень.

Ексвласники банку, його акціонери, найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, вважають проведену націоналізацію, внаслідок якої вони повністю втратили свої акції, незаконною, тоді як «Приватбанк» і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.

Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Коломойський назвав «маячнею» опубліковані Національним банком України дані.