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24 лютого 2021, Київ 01:08
Новини | Економіка

США привітали дії України проти колишніх посадовців «Приватбанку»

22 лютого колишньому заступнику голови правління «Приватбанку» повідомили підозру за статтею «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»

Сполучені Штати Америки привітали дії України проти колишніх посадовців «Приватбанку», повідомило посольство США у твітері.

«Вітаємо НАБУ, ОГП та України за рішучі дії проти колишніх посадовців «ПриватБанку», яким повідомили підозри у розтраті мільйонів грн українських платників податків. Такі відважні дії є важливим кроком у боротьбі з корупцією», – заявили в посольстві.

22 лютого Національне антикорупційне бюро України повідомило, що колишній посадовець «Приватбанку» намагався залишити Україну: він нібито вилетів з Дніпра в напрямку австрійського Відня. Після втручання Державіаслужби літак сів в аеропорту «Бориспіль».

Колишньому заступнику голови правління «Приватбанку» повідомили підозру за статтею «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем».

Уряд України 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію «Приватбанку» і влив у його капітал понад 155 мільярдів гривень.

Де гроші з «Приватбанку»? Їх шукають у США (відео)
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Де гроші з «Приватбанку»? Їх шукають у США (відео)

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Ексвласники банку, його акціонери, найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, вважають проведену націоналізацію, внаслідок якої вони повністю втратили свої акції, незаконною, тоді як «Приватбанк» і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.

Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Коломойський назвав «маячнею» опубліковані Національним банком України дані.

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