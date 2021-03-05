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05 березня 2021, Київ 19:41
Новини | Політика

Що означають санкції США проти Коломойського – трансляція спецефіру Свобода Live

Ігоря Коломойського США покарали за «причетність до значної корупції». Сам він це ще публічно не коментував

Сполучені Штати Америки 5 березня запровадили санкції проти українського олігарха та колишнього чиновника Ігоря Коломойського за «причетність до значної корупції». Санкції запроваджені за дії, вчинені Коломойським, коли той працював головою Дніпропетровської ОДА. Сам Коломойський ще не коментував запровадження санкцій проти нього.

Що саме загрожує олігарху, чому санкції запроваджені зараз, як реагуватиме українська влада і якими можуть бути наслідки – про це у спецефірі програми Свобода Live у п’ятницю, 5 березня, о 18:30.

Трансляція у YouTube та на сайті Радіо Свобода

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