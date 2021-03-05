«Україна повинна подолати систему, в якій домінують олігархи» – ОПУ після рішення США про санкції проти Коломойського

Для економічного процвітання та євроатлантичної інтеграції, заявленої не лише в Конституції, а насамперед в українському суспільстві, Україна повинна подолати систему, в якій домінують олігархи, заявив Офіс президента у заяві через декілька годин після того, як США запровадили санкції проти українського олігарха та колишнього чиновника Ігоря Коломойського.

«Дії президента Володимира Зеленського говорять самі за себе: за менш ніж два роки каденції він зробив для деолігархізації в рази більше, ніж будь-хто з попередніх президентів, без пафосних гасел і популізму. Україна вдячна кожному партнеру за підтримку на цьому шляху. Боротьба з олігархами лежить не виключно у площині кримінальної відповідальності. Це також створення умов в Україні, за яких бізнеси розвиватимуться в прозорому, конкурентному середовищі, а великі фінансові групи не зможуть домінувати на ринку, впливати на медіа та політичні рішення. Кожне справедливе рішення в цьому напрямку допоможе Україні стати сильною та по-справжньому незалежною державою», – йдеться в повідомленні ОПУ.

В президентській канцелярії додали: «невідступно рухатимемося на шляху реформування кожного сектора та зміцнення наших відносин, серед іншого і зі стратегічним партнером – США».

5 березня стало відомо, що Сполучені Штати Америки вносять у санкційний список українського олігарха і колишнього державного діяча Ігоря Коломойського за «причетність до значної корупції». Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що хоч санкції запроваджено за дії, вчинені Коломойським під час перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА, він стурбований і нинішніми зусиллями Коломойського, спрямованими на «підрив демократичних процесів та інститутів в Україні».

Крім Коломойського, санкції зачеплять і його родину: дружину Ірину та дітей – Анжеліку та Ізраїля Цві.

Ігор Коломойський наразі не коментував запровадження санкцій проти нього. Радіо Свобода намагалося зателефонувати бізнесмену, але його номер наразі недоступний.