В Україні виявили майже 13 тисяч нових випадків COVID-19 за добу

В Україні за останню добу виявили 12 946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 649 дітей та 450 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За минулу добу госпіталізували 3 843 людини, 4 630 людей одужали, померли 230 людей.

Протягом доби провели понад 100 тисяч тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (1310) та Вінницькій (940) областях і в Києві (896).

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 438 468 людей, 27 915 людей померли.