Число щеплених від COVID-19 в Україні перевищило 50 тисяч – МОЗ

Від початку кампанії вакцинації проти коронавірусної інфекції нового типу в Україні щеплення отримали 51 137 людей, повідомило Міністерство охорони здоров’я зранку 14 березня.

За останню добу першою дозою вакцини Covishield були щеплені 3 596 людей, ідеться в повідомленні.

За останню добу найбільша кількість щеплених – на Луганщині (370). За весь період кампанії найбільше щеплень зробили в Донецькій області (4784), найменше – в Чернігівській області (926).

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції.