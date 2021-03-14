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14 березня 2021, Київ 12:02
Новини | Коронавірус

Число щеплених від COVID-19 в Україні перевищило 50 тисяч – МОЗ

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції

Від початку кампанії вакцинації проти коронавірусної інфекції нового типу в Україні щеплення отримали 51 137 людей, повідомило Міністерство охорони здоров’я зранку 14 березня.

За останню добу першою дозою вакцини Covishield були щеплені 3 596 людей, ідеться в повідомленні.

За останню добу найбільша кількість щеплених – на Луганщині (370). За весь період кампанії найбільше щеплень зробили в Донецькій області (4784), найменше – в Чернігівській області (926).

Вакцинація від коронавірусу: як це відбувається в Україні (відео)
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Вакцинація від коронавірусу: як це відбувається в Україні (відео)

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24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції.

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