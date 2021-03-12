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12 березня 2021, Київ 10:56
Новини | Коронавірус

Компанія Novavax Inc заявила про 96-відсоткову ефективність своєї вакцини від COVID-19

Novavax планує виробляти свою вакцину на восьми виробничих майданчиках, в тому числі в Індійському інституті сироватки

Вакцина від коронавірусу виробництва Novavax Inc виявилася ефективною на 96 відсотків зі звичайним штамом коронавірусу та на 86 відсотків – з «британським». Про це заявили у компанії.

Загальна ефективність склала близько 90 відсотків, включаючи дані щодо людей, інфікованих обома версіями коронавірусу.

Третя фаза досліджень проходила у Великій Британії, серед вакцинованих не було смертей чи важких захворювань унаслідок щеплення. У досліджені взяли участь 15 тисяч людей у віці від 18 до 84 років.

Отримані дані компанія має намір використати для отримання ліцензії на використання препарату.

Novavax планує виробляти свою вакцину на восьми виробничих майданчиках, в тому числі в Індійському інституті сироватки.

Вакцина Novavax є однією з тих, на які, за словами глави МОЗ Максима Степанова, очікує Україна.

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