Болгарія тимчасово зупиняє вакцинацію препаратом AstraZeneca через сумніви в безпечності вакцини.

Уряд Болгарії заявив 12 березня, що вакцинацію препаратом зупиняють, поки Європейське медичне агентство не надішле письмове повідомлення, яке розвінчуватиме всі сумніви в безпеці вакцини.

«Поки точний та ясно підтверджений аналіз не прийде в письмовій формі від Європейського медичного агентства, що вакцина AstraZeneca може чи не може бути використана, ви [медики] повинні зупинити це [використання вакцини]», – заявив прем'єр-міністр Бойко Борисов.

Всесвітня організація охорони здоров'я 12 березня повідомила, що аналізує звіти про проблеми зі згортанням крові, з якими зіткнулися окремі люди в Європейському союзі після вакцинації препаратом AstraZeneca з однієї партії.

AstraZeneca напередодні повідомила, що не знайшла свідчень зростання ризику легеневої емболії чи тромбозу глибоких вен у понад 10 мільйонах записів.

Тим не менше, Данія, Норвегія, Ісландія, Італія та Румунія відклали або обмежили розповсюдження своєї квоти вакцин AstraZeneca після окремих повідомлень про реципієнтів, у яких утворюються тромби.

12 березня Таїланд також вирішив зупинити вакцинацію. Прем’єр-міністр Прают Чан-Оча скасував власне щеплення в прямому ефірі.

Австралія, Мексика та Філіппіни заявили, що продовжать вакцинацію, оскільки не знайшли причин для зупинення щеплень. Канада заявила, що немає жодних доказів побічних реакцій.