МОЗ ухвалило рішення про реєстрацію в Україні вакцини від компанії Sinovac

Міністерство охорони здоров’я ухвалило рішення про реєстрацію в Україні вакцини від коронавірусу Coronavac виробництва китайської компанії Sinovac, повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я Ігор Іващенко.

«Вчора Міністерством охорони здоров’я було ухвалене рішення про державну реєстрацію для екстреного медичного застосування під зобов’язання вакцини для профілактики COVID-19 виробництва компанії Sinovac, яка називається Coronavac», – сказав Іващенко.

За його словами, рішення ухвалене на основі отриманих матеріалів від виробника, а саме реєстраційних посвідчень, проведення аналізу «користь-ризик», а також клінічних досліджень щодо безпеки та ефективності застосування вакцини.

Посадовець зауважив, що це вже третя вакцина, яка отримала схвалення до застосування в Україні.

На сьогодні в Україні зареєстровані вакцини американської компанії Pfizer та Covishield від Oxford/AstraZeneca, яка отримана з Індії, якраз нею лише і вакцинують наразі в Україні. Загалом від початку кампанії вакцинації 24 лютого першу дозу вакцини отримали 23 480 українців.