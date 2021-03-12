Чотири експрезиденти США знялися в соціальній рекламі вакцини – без Трампа

Чотири колишніх президенти США і колишні перші леді знялися у соціальній рекламі із закликом вакцинуватися від коронавірусу. У ролику брали участь Джиммі Картер, Білл Клінтон, Джордж Буш-молодший та Барак Обама – всі нині живі колишні президенти, крім Дональда Трампа та Меланії Трамп.

Колишні лідери США в ролику пояснюють, чому варто зробити щеплення. Наприклад, Обама каже, що хоче знову зустрітися з матір’ю дружини, а Буш-молодший – що хоче піти на стадіон Texas Ranger. У рекламі також показали, як колишні очільники держави отримують свою дозу вакцини.

За даними CNN, Трамп і його дружина Меланія не знімалися в рекламі, оскільки зробили щеплення в Білому домі ще в січні, але не розповідали про це. На початку пандемії COVID-19 Дональд Трамп скептично ставився до інформації про коронавірус.

У США триває вакцинація населення препаратами Moderna і Pfizer/BioNTech. За останніми даними повну вакцинацію пройшли близько 10 відсотків жителів.

Президент США Джо Байден виступив в четвер увечері зі зверненням до країни, в якому він повідомив, що влада планує до 1 травня надати можливість вакцинуватися кожному американцю.