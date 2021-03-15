В Україні виявили 6 792 нові випадки COVID-19 – МОЗ

В Україні виявили 6 792 нові випадки COVID-19, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у фейсбуці.

За добу госпіталізували 2 497 людей, летальних випадків – 130, одужала 3 491 особа. Упродовж 14 березня в Україні здійснили 27 598 тестувань, у тому числі 17 338 методом ПЛР.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (778), Львівській (552), Київській (464), Дніпропетровській (439) та Вінницькій (426) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 467 548 осіб, одужали 1 226 007, летальних випадків 28 443.