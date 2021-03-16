Нове довкола COVID-19 на початку тижня – відео
Італія запроваджує нові заходи ізоляції, у Бразилії борються з рекордною кількістю нових випадків захворювання на COVID-19; ВООЗ дала зелене світло вакцині Johnson & Johnson, це перша однодозова вакцина, яка отримала схвалення ВООЗ; у декількох країнах призупиняють використання вакцини AstraZeneca в очікуванні розслідування стосовно можливих негативних наслідків для здоров'я. (Автор: Марґот Бафф, відео Reuters, AP, AFP)
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