У голови «Укроборонпрому» виявили COVID-19 під час візиту до Японії

Глава «Укроборонпрому» Юрій Гусєв отримав позитивний тест на COVID-19. За словами Гусєва, це сталося під час його візиту до Японії у складі української делегації на чолі з міністром оборони України Андрієм Тараном.

Гусєв сказав, що нині перебуває у посольстві України в Токіо і почувається добре.

«З усіх робочих питань залишаюсь з командою Державний концерн «Укроборонпром» на постійному зв’язку дистанційно», – наголосив глава концерну.

Минулої доби в Україні виявили майже 10 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19.

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 1 477 190 людей, одужали 1 232 209, летальних випадків – 28 697.