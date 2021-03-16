Пояснюємо: Чому деякі країни тимчасово зупиняють щеплення вакциною AstraZeneca

Asossiated Press

ЛОНДОН – Щонайменше з десяток країн, включно з Німеччиною, Францією, Італією та Іспанією, тимчасово припинили застосування вакцини проти коронавірусу AstraZeneca після повідомлень минулого тижня про те, що в Данії та Норвегії у декого, хто отримав дозу, утворилися тромби, хоча жодних доказів того, що це пов'язано саме з вакциною немає.

Європейська агенція медпрепаратів та Всесвітня організація охорони здоров’я заявляють, що наявні дані не свідчать про те, що саме вакцина спричинила утворення згустків крові, і наполягають, що люди повинні далі імунізуватися. Ось погляд на те, що ми знаємо – а що ні.

Що трапилось?

Данія була першою країною, яка минулого тижня припинила застосування вакцини AstraZeneca COVID-19 після повідомлень про утворення тромбів у деяких людей, включно зі смертним випадком, коли в людини утворились множинні згустки крові і вона померла через 10 днів після отримання принаймні однієї дози.

Данські органи охорони здоров’я заявили, що тимчасова зупинка вакцинування триватиме щонайменше два тижні, поки будуть розслідувати згадані випадки. При цьому у Данії зазначили, що «не можна зробити висновок, чи існує причинно-наслідковий зв’язок між вакциною та тромбами».

Невдовзі на такий же крок пішли Норвегія, Ісландія, Болгарія, Таїланд і Конго. У суботу норвезька влада повідомила, що у чотирьох людей віком до 50 років, які отримали вакцину AstraZeneca, було надзвичайно мало тромбоцитів у крові. Це може призвести до сильної кровотечі. Тоді Ірландія та Нідерланди оголосили, що вони теж тимчасово припиняють застосування вакцини AstraZeneca.

«Ми повинні завжди проявляти обережність, саме тому доцільно зараз натиснути кнопку паузи як запобіжний захід», – сказав Уґо де Йонґе, міністр охорони здоров’я Нідерландів.

Після заяви минулого тижня, що німецькі чиновники продовжать щеплення, у понеділок вони заявили, що припинять застосування вакцини після нових повідомлень про нові проблеми. Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Франція також припинить застосування вакцини принаймні до середини дня вівторка, після того як Італія та Іспанія заявили, що вони також припинять щеплення цією вакциною поки що.

У відповідь на такі заяви AstraZeneca повідомила, що ретельно переглянула дані щодо 17 мільйонів людей, які отримали дози по всій Європі, і виявила, що у 37 людей утворився тромб. Зазначається, що «жодних доказів підвищеного ризику» утворення тромбів не було ні в одній віковій групі чи статі в жодній країні.

«Це набагато нижче, ніж можна було б очікувати, що відбуватиметься природним чином серед населення такого розміру, і це аналогічно до інших ліцензованих вакцин проти COVID-19», – заявила компанія.