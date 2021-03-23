Картину Бенксі продали за $ 20 млн на допомогу медикам у річницю локдауну в Британії

Полотно продали за 20 мільйонів доларів. Усі кошти підуть британській системі охорони здоров'я. Якщо точніше, лікарні Саутгемптона, якій минулого травня художник і подарував малюнок. Дата для аукціону вибрана не випадково. Рівно рік тому, 23 березня 2020-го, у Великій Британії оголосили національний локдаун у зв'язку з першою хвилею коронавірусу. Відтоді в королівстві від ускладнень, пов'язаних із COVID-19, померли щонайменше 126 тисяч осіб. Це п'ятий показник у Європі. На згадку про них, а також на честь лікарів і медсестер, які продовжують боротися з пандемією, по всій країні провели хвилину мовчання. Рівно опівдні завмерли вокзали, зупинилися люди на вулицях. Працівники системи охорони здоров'я вийшли до прохідних лікарень і поліклінік. Принц Вільям і герцогиня Кейт у річницю локдауну відвідали центр вакцинації у Вестмінстерському Абатстві. На даний момент у Британії щеплення від COVID-19 отримали приблизно 27,5 мільйонів осіб. Це третина населення королівства, що вселяє надію на швидке повне припинення обмежень. (Відео Reuters)