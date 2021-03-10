Рівень смертності від коронавірусної інфекції в 10 разів вищий у тих країнах, де більше від половини населення має надлишкову вагу. Про це днями заявила Всесвітня федерація боротьби з ожирінням, яка провела глобальне дослідження. За її даними, з 2 з половиною мільйонів смертельних випадків близько 2 мільйонів 200 тисяч зафіксовано в «огрядних» країнах. Серед них – Велика Британія, США й Італія. Автори дослідження підкреслюють, що в групі ризику можуть опинитися і держави з найвищим добробутом. (Відео Reuters)
Ожиріння виявилося одним з головних факторів смертності при коронавірусі – звіт
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