В Італії з понеділка закриваються магазини, ресторани і школи в більшості регіонів

Із понеділка, 15 березня, у більш як половині регіонів Італії закриються магазини, ресторани, школи. Влада планує, що нові обмежувальні заходи будуть скасовані із завершенням Великодніх свят, які відзначаються цього року з 3 до 5 квітня. У ці три дні обмежувальні заходи, ймовірно, будуть особливо суворими. Прем’єр-міністр Італії Серджо Маттарелла застерігає співвітчизників від нового спалаху епідемії COVID-19.

Рік тому Італія стала однією з перших країн у світі, де був оголошений загальнонаціональний карантин. Нині Італія знову має потребу стримувати швидке поширення інфекції. Як повідомляє Бі-Бі-Сі, італійська влада оголосила, що число жертв COVID-19 або хвороб, що загострилися в результаті епідемії коронавірусної інфекції, склало 100 тисяч. Цей показник – другий у Європі після Великої Британії (125 000).

Кампанія вакцинації в Італії має ті ж проблеми, що і в інших країнах ЄС – фіксуються затримки в отриманні раніше запланованих кількостей вакцини.