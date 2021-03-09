У МЗС Німеччини «не здивовані» тим, що Берлін є основною ціллю російської дезінформації

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що «не здивований» інформацією про те, що зусилля Росії з поширення дезінформації найбільше націлені на Німеччину. Дані про це раніше опублікувала дипломатична служба ЄС у своєму звіті.

Водночас Маас заявив, що розвиток зв’язків між громадянським суспільством Німеччини і Росії сприятиме тому, що неправдива інформація про його країну залишатиметься без уваги.

Зі свого боку, речниця МЗС Росії Марія Захарова відкинула дані звіту, назвавши їх «смішними».

Як повідомила дипломатична служба ЄС, «жодна інша держава-член ЄС не піддається більш жорстокому нападу, ніж Німеччина».

«Систематичні кампанії» ведуться на політичному рівні, а також через засоби масової інформації, близькі до Кремля, йдеться в доповіді.

ЄС повідомляє, що з кінця 2015 року в базі даних EUvs.Disinfo було зібрано понад 700 випадків дезінформації, які стосувалися Німеччини. Франція була ціллю поширення неправдивої інформації понад 300 разів, а Італія – близько 170 разів.

«Кремль створює інтелектуальний образ Німеччини, в якому є кілька розумних голосів в хорі ірраціональної «русофобії», – мовиться у доповіді.

У документі також згадується, що США звинуватили Росію у скоординованій кампанії дезінформації щодо вакцин, розроблених у США та Європі.