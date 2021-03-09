Німеччина є основною ціллю зусиль Росії з поширення дезінформації – ЄС

Зусилля Росії з поширення дезінформації найбільше націлені на Німеччину. Про це йдеться у звіті, опублікованому дипломатичною службою ЄС.

«Жодна інша держава-член ЄС не піддається більш жорстокому нападу, ніж Німеччина», – мовиться у повідомленні.

Як зазначається у доповіді, «систематичні кампанії» ведуться на політичному рівні, а також через засоби масової інформації, близькі до Кремля.

ЄС повідомляє, що з кінця 2015 року в базі даних EUvs.Disinfo було зібрано понад 700 випадків дезінформації, які стосувалися Німеччини. Франція була ціллю поширення неправдивої інформації понад 300 разів, а Італія – близько 170 разів.

«Кремль створює інтелектуальний образ Німеччини, в якому є кілька розумних голосів в хорі ірраціональної «русофобії», – мовиться у доповіді.

У документі також згадується, що США звинуватили Росію у скоординованій кампанії дезінформації щодо вакцин, розроблених у США та Європі.

Росія заперечує свою причетність до кампаній з дезінформації.