Італія заблокувала постачання вакцини в Австралію – ЗМІ

Італія заблокувала відправку 250 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca в Австралію. Як передає агенція Reuters, йдеться про препарат, який виготовляється на фабриці біля Риму.

Джерела агенції вказують, що відповідне рішення підтримала Єврокомісія, і вакцину, що мали відправити до Австралії, використають в ЄС, де спостерігається гострий брак препаратів проти COVID-19.

В Австралії схвалені препарати від Pfizer/BioNTech і AstraZeneca. Перші 300 тисяч доз вакцини AstraZeneca вже доставлені.

Згідно з правилами, країна, яка виробляє вакцину, повинна видавати дозвіл на вивезення вакцини за межі ЄС і має право відмови, якщо виробник порушив терміни поставки Євросоюзу.

Кілька днів тому прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі сказав іншим лідерам ЄС, що Брюсселю необхідно прискорити вакцинацію і вжити заходів проти фармацевтичних компаній, які не забезпечують поставки.

У січні AstraZeneca скоротила поставки в ЄС в першому кварталі до 40 мільйонів доз з 90 мільйонів, передбачених в контракті, а пізніше повідомила Брюсселю, що скоротить поставки ще на 50 відсотків у другому кварталі. Пізніше компанія заявила, що доставить відсутні дози на другий квартал з-за меж Європи.

Нині в ЄС схвалені три вакцини від коронавірусу – Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca.

Російський препарат «Спутнік V» очікує схвалення європейського регулятора.

Угорщина і Словаччина на тлі загострення пандемії COVID-19 дозволили використання використання російської вакцини, не чекаючи схвалення ЄС. Переговори з Росією про закупівлю вакцин веде також влада Чехії. Критики такого рішення вважають, що Москва буде використовувати поставки вакцини для тиску на Євросоюз.