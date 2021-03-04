Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
05 березня 2021, Київ 01:26
Новини | Коронавірус

Італія заблокувала постачання вакцини в Австралію – ЗМІ

Повідомляється, що вирішили не відправляти 250 тисяч доз вакцини

Італія заблокувала відправку 250 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca в Австралію. Як передає агенція Reuters, йдеться про препарат, який виготовляється на фабриці біля Риму.

Джерела агенції вказують, що відповідне рішення підтримала Єврокомісія, і вакцину, що мали відправити до Австралії, використають в ЄС, де спостерігається гострий брак препаратів проти COVID-19.

В Австралії схвалені препарати від Pfizer/BioNTech і AstraZeneca. Перші 300 тисяч доз вакцини AstraZeneca вже доставлені.

Згідно з правилами, країна, яка виробляє вакцину, повинна видавати дозвіл на вивезення вакцини за межі ЄС і має право відмови, якщо виробник порушив терміни поставки Євросоюзу.

Кілька днів тому прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі сказав іншим лідерам ЄС, що Брюсселю необхідно прискорити вакцинацію і вжити заходів проти фармацевтичних компаній, які не забезпечують поставки.

У січні AstraZeneca скоротила поставки в ЄС в першому кварталі до 40 мільйонів доз з 90 мільйонів, передбачених в контракті, а пізніше повідомила Брюсселю, що скоротить поставки ще на 50 відсотків у другому кварталі. Пізніше компанія заявила, що доставить відсутні дози на другий квартал з-за меж Європи.

Нині в ЄС схвалені три вакцини від коронавірусу – Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca.

Російський препарат «Спутнік V» очікує схвалення європейського регулятора.

Угорщина і Словаччина на тлі загострення пандемії COVID-19 дозволили використання використання російської вакцини, не чекаючи схвалення ЄС. Переговори з Росією про закупівлю вакцин веде також влада Чехії. Критики такого рішення вважають, що Москва буде використовувати поставки вакцини для тиску на Євросоюз.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG