ЄС ініціював судовий позов через невиконання Лондоном угоди про Brexit

Європейський союз ініціював судовий позов через внесення Лондоном односторонніх змін до торговельних угод, що стосуються Північної Ірландії, це порушує умови договору про Brexit.

Лондон повідомлено про позов офіційним листом. Позов може призвести до накладення Верховним судом ЄС штрафу на Британію. Однак на його розгляд може піти не менше року, що дає час на пошук альтернативного рішення.

Марош Шефковіч, високопоставлений чиновник ЄС, який відповідає за відносини з Великою Британією, також направив окремий лист своєму британському колезі Девіду Фросту, в якому закликав Лондон утриматися від дій, якій викликали таку реакцію Брюсселю, а також запропонував провести переговори з цього питання.

Раніше цього місяця британський уряд в односторонньому порядку продовжив пільговий період до 1 жовтня для деяких перевірок імпорту продуктів харчування в Північну Ірландію. Спочатку період тривав до кінця березня.

Виконавча комісія ЄС пообіцяла відреагувати юридичними засобами, встановленими угодою про Brexit і торговельною угодою, на те, що, за її словами, було другою спробою Британії порушити міжнародне право.

Велика Британія заявляє, що не порушувала пункти угоди про Brexit, які стосувалися Північної Ірландії та Республіки Ірландія.

Угода про торгівлю та співробітництво між Великою Британією і ЄС заснована на нульових тарифах і нульових квотах. Якби її не вдалося підписати, то сторони мали б укладати угоди за правилами Світової організації торгівлі із застосуванням всіх мит і квот. Це загрожувало б втратами для бізнесу і зростанням безробіття.

У червні 2016 року в Британії відбувся референдум, на якому 51,9% громадян проголосували за вихід країни з Європейського союзу.

Велика Британія офіційно вийшла з ЄС 31 січня 2020 року.