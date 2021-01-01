З 1 січня 98% українських товарів отримують доступ на ринок Британії – Мінекономіки

1 січня набуває чинності угода про вільну торгівлю з Великою Британією, ратифікована раніше Верховною Радою. Вона надає 98% української продукції доступ на британський ринок, повідомило раніше Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

«Зокрема, документ надасть вільний доступ на британський ринок для 98% української продукції, а з 2023 року для України буде лібералізовано ще 2%», – повідомляло Мінекономіки.

У міністерстві додали, що угоду з Великою Британією Україні довелося узгоджувати і з Європейським союзом. З 1 січня Сполучене королівство вийшло з єдиного ринку ЄС.

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За оцінкою уряду, Угода покращить баланс і структуру двосторонньої торгівлі між Україною і Великою Британією.

Як зазначали у Мінекономіки, зараз відомство готується до укладення нових угод із Тунісом, Єгиптом, Йорданією, В’єтнамом, Індонезією та Китаєм.

16 грудня Верховна Рада підтримала ратифікацію «Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії».

Угоду про співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство з Великою Британією підписав президент Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Лондона в жовтні 2020 року.