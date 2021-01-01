Початок самостійного плавання корабля «Велика Британія»

Лондон – 31 грудня о 23:00 за Ґрінвічем завершився перехідний період, кінець якого і позначив остаточний вихід Великої Британії з Європейського союзу після 48 років членства. Час для цього символічного моменту було обрано з огляду на те, що, беручи до уваги різницю в часі між Британією і більшістю членів ЄС, вихід країни з членства, зі спільного ринку ЄС, а також із митного союзу припав на той час, коли більшість Євросоюзу опівночі за центральноєвропейським часом святкувала прихід 2021 року. Цей момент позначає фундаментальну зміну стосунків Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії з двадцятьма сімома країнами, які нині входять до Європейського союзу.

Напередодні остаточного виходу Великої Британії з ЄС британський прем’єр Боріс Джонсон забезпечив собі переважну більшість у 448 голосів у стінах Палати громад британського парламенту, коли її депутати (а слідом за ними й члени Палати лордів) швидко схвалили досягнуту лише за кілька днів перед тим історичну угоду, яка визначила умови розлучення Британії і Європейського союзу.

Прем’єр Джонсон заявив, що ця угода закріпила суверенну волю британського народу жити за власними законами, які ухвалює обраний самими британцями парламент – натякнувши на те, що керівництво ЄС, яке ухвалює рішення для всіх країн-членів, не обирають прямим голосуванням.

Таким чином, відзначивши прихід нового 2021 року під бій годинника на уславленій парламентській вежі Біґ-Бен у Лондоні, громадяни Великої Британії пішли спати вже як громадяни країни, яка не пов’язана з Європейським союзом. Звісно, прокинувшись 1 січня, пересічні британці практично не відчули на собі жодної кардинальної різниці, надто є за нинішніх умов доволі суворого «локдауну», у стані якого перебуває більшість території країни.

Щось змінюється, щось ні

Згідно з новими правилами, від першого ж дня нового 2021 року британські виробники й далі матимуть безтарифний доступ до внутрішніх ринків ЄС, що значитиме відсутність імпортних мит на товари, які постачатимуться з Британії до країн Євросоюзу. Втім, помітних змін зазнає процес оформлення потрібних документів для компаній і людей, які матимуть справу з ЄС. І надалі існує певна невизначеність щодо того, як саме в довшій перспективі відреагує банківський сектор і фінансові служби на повне відокремлення Британії від ЄС.

Але лише з часом стане видно, як вихід із ЄС практично позначиться на торгівлі, подорожах громадян, безлічі побутових моментів, на які за членства Британії в ЄС практично не звертали уваги.

А тим часом перша вантажівка без жодних перешкод і очікуваного хаосу пройшла новий митний контроль між Британією і Францією вже після остаточного виходу Великої Британії з ЄС і перетнула Ла-Манш тунелем.

Майкл Драммонд, кореспондент британсько-ірландського агентства PA Media: «Перша вантажівка пройшла догляд при в’їзді до Євротунелю після того, як Велика Британія залишила спільний ринок»

Серед того, що зазнає помітних змін, опиниться перш за все пересування британських громадян країнами ЄС. Від сьогодні власники британського паспорта матимуть право безвізово перебувати на терені країн Євросоюзу (точніше, на території країн-учасниць «шенгену») лише протягом 90 днів за кожні 180 днів. Натомість Британія дозволятиме безвізове перебування в себе громадян країн ЄС на значно більший термін – пів року. Проте британці повністю втратили право працевлаштування і вільного проживання в будь-якій країні ЄС. Симетричні правила з цього огляду запроваджено у Британії щодо власників «європаспортів». Те саме стосується соціальної допомоги, вищої освіти й медичного забезпечення.

Зв’язок із ЄС зберігає і Лондон – і окремі громадяни, кожен по-своєму

Тож нині деякі британські громадяни намагаються забезпечити непорушність своїх особистих стосунків з Євросоюзом. Наприклад, буквально за кілька годин перед кінцем року 80-річний батько прем’єра Боріса Джонсона Стенлі повідомив, що подає на французьке громадянство – на підставі того, що його мати народилась у Франції. Стенлі Джонсон не приховував, що вважає хибним вихід Британії з ЄС. Так само упродовж останнього року багато британців із тих, хто мав бодай якийсь родинний зв’язок із Ірландією, масово подали на ірландські паспорти, не бажаючи втрачати зв’язок із ЄС і переваги «європаспортів». Усе це цілком законно, бо у Британії громадянам країни дозволяється мати й інші громадянства.

Критики кажуть, що, найімовірніше, Британія врешті більше втратить, ніж здобуде внаслідок виходу з ЄС. Але, принаймні тим часом, настрій у країні значною мірою спокійніший.

Джордан Максвелл – за його словами, незалежний аналітик у галузі оборони: «Годі скиглити щодо «брекзиту». На часі побачити його величезний потенціал. Економічний кінець світу, який передрікали, не відбувся»

Британський прем’єр Боріс Джонсон, у свою чергу, підсумував прощання з ЄС словами, що, залишивши ЄС і досягши всеосяжної угоди з Брюсселем, Велика Британія буде добрим сусідом для ЄС. Ба більше, Джонсон наголосив, що Британія буде найкращим приятелем і союзником, якого б тільки мріяв мати Європейський союз.