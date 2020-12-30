З початку 2021-го 98% українських товарів матимуть доступ на ринок Великої Британії – Мінекономіки

Угода про вільну торгівлю з Великою Британією, ратифікована раніше Верховною Радою, надасть 98% української продукції доступ на британський ринок, заявляє 30 грудня Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Як нагадують у відомстві, угода набуде чинності з 1 січня 2021 року.

«Зокрема, документ надасть вільний доступ на британський ринок для 98% української продукції, а з 2023 року для України буде лібералізовано ще 2%», – повідомляє Мінекономіки.

Пресслужба цитує міністра Ігоря Петрашка, який вказує, що угоду з Великою Британією Україні довелося узгоджувати і з Європейським Союзом. З 1 січня Сполучене королівство виходить з єдиного ринку Євросоюзу.

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«Нам вдалося досягти хороших результатів, оскільки наші показники торгівлі з Євросоюзом не були змінені», – сказав Петрашко.

За оцінкою уряду, Угода покращить баланс і структуру двосторонньої торгівлі між Україною і Великою Британією.

Як зазначають у Мінекономіки, зараз відомство готується до укладення нових угод із Тунісом, Єгиптом, Йорданією, В’єтнамом, Індонезією та Китаєм.

16 грудня Верховна Рада підтримала ратифікацію «Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії».

Угоду про співробітництво, вільну торгівлю та стратегічн партнерство з Великою Британією підписав президент Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Лондона в жовтні 2020 року.