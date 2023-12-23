У Лондоні затримали чоловіка, причетного до крадіжки картини Бенксі

Поліція Лондона каже про затримання одного чоловіка за підозрою в крадіжці нової картини британського вуличного художника Бенксі.

«У зв'язку з інцидентом затримано одного чоловіка, підозрюваного в крадіжці та завданні шкоди. Він залишається під вартою», – заявили у поліції.

Раніше, 22 грудня, у Лондоні невідомі викрали антивоєнну роботу вуличного художника Бенксі, одного з найвідоміших у світі представників стріт-арту. Це сталося менш як за годину після того, як про неї стало відомо. За свідченнями очевидців, предмет мистецтва забрали двоє чоловіків у цивільному одязі та відвезли в невідомому напрямку.

Роботу становить дорожній знак STOP, на якому Бенксі зобразив три безпілотники. Її вкрали невдовзі після того, як художник у своїх соцмережах підтвердив авторство та вказав адресу, де розміщено твір. Свідками викрадення стали лондонці, які спеціально приїхали, щоб подивитися на нову роботу Бенксі.

Це не перший випадок крадіжки робіт Бенксі з вулиць. Наприкінці 2022 року в Гостомелі під Києвом місцевий житель намагався викрасти ґрафіті Бенксі із зображенням жінки в протигазі з вогнегасником у руках. Він зрізав малюнок зі стіни разом зі штукатуркою та намагався перевезти твір за допомогою деревʼяних дощок та поліетилену. Твір вдалося повернути, підозрюваному повідомили про підозру в замаху на крадіжку в особливо великому розмірі за умов воєнного стану. У 2019 році було викрадено ґрафіті Бенксі, зроблене на дверях музичного клубу «Батаклан» у Парижі, де внаслідок теракту у 2015 році загинули 90 людей. Вуличні роботи Бенксі також часто піддаються вандалізму.

Бенксі – один із найвідоміших у світі художників стріт-арту. Хто саме ховається за цим псевдонімом – чоловік, жінка чи творчий колектив – невідомо. Ґрафіті Бенксі нерідко зʼявляються в точках соціальних та воєнних конфліктів. Вони містять у собі антивоєнні висловлювання та заклики до соціальної справедливості.