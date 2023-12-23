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У Лондоні затримали чоловіка, причетного до крадіжки картини Бенксі

Робота Бенксі на Західному березі Йордану, 2007 рік
Робота Бенксі на Західному березі Йордану, 2007 рік

Поліція Лондона каже про затримання одного чоловіка за підозрою в крадіжці нової картини британського вуличного художника Бенксі.

«У зв'язку з інцидентом затримано одного чоловіка, підозрюваного в крадіжці та завданні шкоди. Він залишається під вартою», – заявили у поліції.

Раніше, 22 грудня, у Лондоні невідомі викрали антивоєнну роботу вуличного художника Бенксі, одного з найвідоміших у світі представників стріт-арту. Це сталося менш як за годину після того, як про неї стало відомо. За свідченнями очевидців, предмет мистецтва забрали двоє чоловіків у цивільному одязі та відвезли в невідомому напрямку.

Картину Бенксі з «депутатами-шимпанзе» виставили на аукціон у Британії – відео
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Картину Бенксі з «депутатами-шимпанзе» виставили на аукціон у Британії – відео

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Роботу становить дорожній знак STOP, на якому Бенксі зобразив три безпілотники. Її вкрали невдовзі після того, як художник у своїх соцмережах підтвердив авторство та вказав адресу, де розміщено твір. Свідками викрадення стали лондонці, які спеціально приїхали, щоб подивитися на нову роботу Бенксі.

Це не перший випадок крадіжки робіт Бенксі з вулиць. Наприкінці 2022 року в Гостомелі під Києвом місцевий житель намагався викрасти ґрафіті Бенксі із зображенням жінки в протигазі з вогнегасником у руках. Він зрізав малюнок зі стіни разом зі штукатуркою та намагався перевезти твір за допомогою деревʼяних дощок та поліетилену. Твір вдалося повернути, підозрюваному повідомили про підозру в замаху на крадіжку в особливо великому розмірі за умов воєнного стану. У 2019 році було викрадено ґрафіті Бенксі, зроблене на дверях музичного клубу «Батаклан» у Парижі, де внаслідок теракту у 2015 році загинули 90 людей. Вуличні роботи Бенксі також часто піддаються вандалізму.

Бенксі – один із найвідоміших у світі художників стріт-арту. Хто саме ховається за цим псевдонімом – чоловік, жінка чи творчий колектив – невідомо. Ґрафіті Бенксі нерідко зʼявляються в точках соціальних та воєнних конфліктів. Вони містять у собі антивоєнні висловлювання та заклики до соціальної справедливості.

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