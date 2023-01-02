Чоловікові, який намагався вкрасти графіті Бенксі на Київщині, повідомили про підозру – ОГП

Чоловікові, який намагався вкрасти графіті британського художника Бенксі на Київщині, повідомили про підозру за фактом закінченого замаху на таємне викрадення чужого майна в особливо великому розмірі в умовах воєнного стану. Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, житель Києва вирішив демонтувати зі стіни напівзруйнованого російськими окупантами будинку в Гостомелі графіті «Жінка в протигазі» відомого вуличного художника Бенксі, усвідомлюючи цінність роботи, він планував продати графіті, а отриманими коштами розпорядитися на власний розсуд.

«Для цього він залучив не обізнаних із його намірами чоловіків, яких запевнив у тому, що має всі відповідні дозволи на проведення демонтажу муралу. Після того, як частину стіни було зрізано разом із зображенням, підозрюваний обмотав її стрейч-плівкою з метою захисту від пошкоджень, але не встиг завантажити в автомобіль, оскільки був викритий співробітниками військової адміністрації», – повідомили в ОГП.

У листопаді стало відомо, що роботи Бенксі з’явилася на зруйнованому російськими військами будинку в Бородянці, у Гостомелі (Київщина) та Києві. Згодом повідомлялося про спробу викрадення однієї з робіт.

Бенксі вважається одним із найбільш таємничих художників сучасності. Досі неясно, хто ховається під цим псевдонімом. Міжнародне визнання він отримав завдяки своїм сатиричним творам вуличного мистецтва і графіті. Його роботи мають яскраво виражений соціально-політичний підтекст.