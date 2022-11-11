Бенксі на стіні зруйнованого російськими військами будинку в Бородянці залишив своє графіті

Робота британського художника Бенксі з’явилася на зруйнованому російськими військами будинку в Бородянці Київської області. Те, що графіті належить відомому художнику, вказує факт, що на його сторінці в Instagram публікуються винятково роботи Бенксі.

Автор у мережі під фото малюнка залишив лаконічний підпис: «Бородянка, Україна».

На стіні зображена дівчинка, яка робить гімнастичну вправу – стійку на руках. Малюнок нанесений на одну з вцілілих стін будинку. А над ним – кілька поверхів зі зруйнованими квартирами.

Бенксі вважається одним із найбільш таємничих художників сучасності. Досі неясно, хто ховається під цим псевдонімом. Міжнародне визнання він отримав завдяки своїм сатиричним творам вуличного мистецтва і графіті. Його роботи мають яскраво виражений соціально-політичний підтекст.

Бородянка, як і загалом Київщина, була звільнена від російських військ, 2 квітня.