Вакцина AstraZeneca розділила Європу: одні застосовують, а інші – розслідують

Більшість урядів у Європі вирішили і далі використовувати вакцину від коронавірусу компанії AstraZeneca, а от Нідерланди долучилися до Болгарії, Данії, Норвегії, Ірландії та Ісландії, де минулого тижня щеплення цією вакциною призупинили. Чому?

Частина країн Європи проводить кампанії із вакцинації, використовуючи вакцину AstraZeneca, а у деяких країнах припинили застосування цієї вакцини, і розслідують випадки виявлення тромбів в окремих людей після щеплення.

Зокрема, Австрія та Італія, призупинили використання окремих партій даної вакцини.

Але британське Агентство з контролю за медпрепаратами, яке перше у Європі в грудні минулого року видало дозвіл на вакцину AstraZeneca, повторює, що рекомендує усім громадянам і зокрема жителям Північної Ірландії погоджуватися на щеплення цією вакциною, в той час як в Ірландській республіці використання тієї самої вакцини призупинене, повідомляє оглядач «Голосу Америки» Богдан Цюпин.

Також уряд Німеччини, найбільшої країни ЄС, заявив, що далі використовує вакцину AstraZeneca, як це рекомендує Європейське агентство лікарських засобів, але пильно вивчає дані, які надходять щодо результатів вакцинації.

У Великобританії, де використано більшість доз (вакцини AstraZeneca) у Європі, зростання кількості випадків тромбів не зареєстровано

Європейське агентство зараз проводить окреме вивчення випадків зі згустками крові у людей, але наполягає, що користь від вакцини AstraZeneca і далі переважає над можливими ризиками.

Компанія AstraZeneca у неділю заявила, що заново перевірила дані про 17 мільйонів людей, яким зробили ін'єкції її вакциною у Великій Британії та країнах ЄС, і не виявила ознак того, що дана вакцина спричиняє утворення тромбів.

«Є дуже заспокійливі дані про те, що тут у Великобританії, де використано більшість доз (вакцини AstraZeneca) у Європі, зростання кількості випадків тромбів не зареєстровано», – сказав британському радіо професор Ендрю Поллард, керівник Оксфордської групи, яка розробила вакцину для фармацевтичної компанії AstraZeneca.

Що США?

Американська Адміністрація з контролю над медикаментами і продуктами харчування ще не видала дозволу на використання вакцини AstraZeneca у США, очікуючи результатів додаткових клінічних випробувань тієї вакцини у Сполучених Штатах.

Ентоні Фаучі, головний інфекціоніст США, заявив про загрозу нової хвилі коронавірусної інфекції, якщо частина людей відмовиться вакцинуватися

Окрім того, Фаучі наголосив, що початок вакцинації не означає, що тепер люди можуть порушувати базові заходи безпеки, як то носіння масок, дотримання соціальної дистанції і уникання масових зібрань.

«Вакцина не є замінником стандартних заходів з охорони здоров’я – носити маску, дотримуватись дистанції, уникати місць скупчення людей, особливо в приміщеннях. Вакцина цього не замінює, вона це доповнює», – сказав Ентоні Фаучі.

«Лише коли ми досягнемо такого низького рівня зараження в суспільстві, який більше не буде загрозою громадському здоров’ю, лише тоді ми зможемо розглянути можливість зняття заходів безпеки», – додав він.

В Україні іде кампанія із вакцинації AstraZeneca під маркою Covishield

Україна – одна з багатьох країн світу, де почали робити щеплення вакциною AstraZeneca під маркою Covishield індійського виробництва.

Від початку кампанії вакцинації проти коронавірусної інфекції нового типу в Україні щеплення отримали 53 155 людей, повідомило Міністерство охорони здоров’я зранку 15 березня.

За останню добу першою дозою вакцини Covishield були щеплені 2 018 людей (це на півтори тисячі менше, ніж у суботу, 13 березня), ідеться в повідомленні.

Перше щеплення проти коронавірусу знижує ймовірність зараження на 65%, повідомив президент України Володимир Зеленський під час селекторної наради.

«Треба пояснювати людям, що перше щеплення проти коронавірусу знижує ймовірність зараження на 65%. Тож шанси на зараження все одно залишаються. І лише після другої дози створюється повний захист від цієї небезпеки. Тому ми не мусимо забувати про маски навіть зараз, коли вакцинація вже триває», – зазначив Зеленський.

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що побічні ефекти виявляються лише у 0,8% щеплених, тяжких випадків не зафіксовано.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 1 467 548 осіб, одужали 1 226 007, летальних випадків 28 443.

Від початку кампанії вакцинації проти коронавірусної інфекції нового типу в Україні щеплення отримали 53 155 людей.

Всесвітня організація охорони здоров’я вважає вакцину AstraZeneca достатньо безпечною і рекомендує її використання.