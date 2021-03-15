Україна видаватиме міжнародне свідоцтво про вакцинацію «у два кліки» – Ляшко

Україна видаватиме міжнародне свідоцтво про вакцинацію, повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко в коментарі телеграм-каналу «Коронавірус інфо».

Він зазначив, що міжнародними медико-санітарними правилами чітко визначено вимоги до міжнародного свідоцтва про вакцинацію. Тому жодних інших «імунних паспортів» Україна не впроваджуватиме.

Якщо певна країна вимагатиме під час перетину кордону міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти COVID-19, українці отримуватимуть таку безкоштовну довідку у два кліки.

«Але впроваджувати та вимагати довідку про щеплення проти COVID-19 зараз не варто. Я повністю поділяю думку голови Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганса Клюге, який публічно застерігає Єврокомісію від планів запровадити документи про вакцинацію проти COVID-19», – сказав Ляшко.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 1 467 548 осіб, одужали 1 226 007, летальних випадків 28 443.

Від початку кампанії вакцинації проти коронавірусної інфекції нового типу в Україні щеплення отримали 53 155 людей.