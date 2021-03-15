В Україні на апаратах ШВЛ перебуває найбільша кількість людей з моменту початку пандемії – Шмигаль

В Україні на апаратах штучної вентиляції легень перебуває 1072 людини – це найбільша кількість з моменту початку пандемії, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради з Офісом президента.

Він зазначив, що за останній тиждень збільшилася кількість ліжок інтенсивної терапії, зайнятих хворими на COVID-19. Якщо позаминулого тижня була заповнена третина місць, то зараз – майже половина: 2 212 із 4 694.

«Це підтверджує негативну динаміку та складний перебіг захворюваності. На Івано-Франківщині відбулася стабілізація ситуації після запровадження червоного рівня епідемічної небезпеки, але поки що область залишається серед лідерів за кількістю активних хворих – 17 994. Найбільше їх у Києві – 44 600. Серед лідерів також Вінницька (15 133) та Чернівецька (14 220) області. Загалом в Україні станом на зараз 213 тисяч активних хворих», – сказав очільник уряду.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 1 467 548 осіб, одужали 1 226 007, летальних випадків 28 443.

Від початку кампанії вакцинації проти коронавірусної інфекції нового типу в Україні щеплення отримали 53 155 людей.