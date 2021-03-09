Люди з COVID від ранку чекають, щоб їх госпіталізували – лікарка

Протягом минулого тижня у медичні заклади Львівщини та Івано-Франківщини поступають хворі з COVID-19 у дуже важкому стані і вони потребують довшого перебування на стаціонарному лікуванні.

У Львові та Львівській області поки що достатньо ліжок у шпиталях, а на Прикарпатті на кожне вільне місце кілька претендентів на госпіталізацію. 70-80% пацієнтів у лікарнях потребують кисневої терапії.

Сьогодні Вікторія Калинчук, лікарка Коломийської інфекційної лікарні (Івано-Франківщина), виписала вісьмох пацієнтів, які лікувались із діагнозом COVID-19. Одразу ж на вільні місця прийняла нових хворих.

У коридорі стоять три ліжка

«Немає такого, щоб місце було вільним увесь день. Дві-три години – і вже новий пацієнт. Люди від ранку чекають у приймальному відділенні, щоб їх госпіталізували. Везуть до нас людей із усього Коломийського району, зі Снятина, навіть із Косова. Якщо легкий перебіг хвороби, то відмовляємо у шпиталізації. У моєму відділенні у коридорі стоять три ліжка, де лежать пацієнти», – розповідає лікарка-інфекціоністка Вікторія Калинчук.

Загалом у Коломийській інфекційній лікарні 60 місць. Хворих із COVID-19 лікують і в Центральній районній лікарні міста. В інфекційному шпиталі немає реанімаційного відділення, а у районній лікарні в реанімації немає місць.

Перебіг хвороби більш агресивний

«Ми, фактично, лікуємо у стаціонарі хворих, які б мали бути в реанімаційному відділенні. Зараз шість таких, не на ШВЛ, а звичайному кисні. Бо не маємо можливості і дозволу підключити до ШВЛ. Звичайний лікар не є реаніматологом. Таких хворих раніше ми одразу переводили у Центральну районну лікарню, тепер там немає місця. Якщо порівнювати, яким був перебіг захворювання торік, то зараз ситуація складніша. Більше молодших пацієнтів, лікували 28-річну людину. Молоді люди одужують, а у старших перебіг хвороби більш агресивний.

Найчастіше люди із коронавірусною інфекцією помирають від пневмонії, від тотального ураження легень. Зараз вірус швидше поширюється. Від вірусного ураження легеневої тканини нічим не можемо хворим зарадити, на жаль», – розповідає лікарка Коломийської інфекційної лікарні Вікторія Калинчук.

А ще, за словами лікарки, складно витримати психологічно-емоційне навантаження. Багато хворих із COVID-19 емоційно нестійкі, у пацієнтів спостерігаються перепади настрою, можлива агресивна поведінка.

Спостерігається багато ускладнень

«До фізичного навантаження ми звикли, з костюмами захисту, у яких дуже жарко, змирилися, бо це наша безпека. Але зараз у пацієнтів спостерігається дуже багато ускладнень, люди нервові, не все їх влаштовує. Звісно, я розумію, що це хвороба і людина хоче якнайшвидше одужати. Важко пояснити і донести, що на лікування потрібен час і терпіння, і віра», – зауважила Вікторія Калинчук.

Крім органів дихання, вірус почав вражати нирки, печінку, центральну нервову систему.

У 52% - 76% пацієнтів виявляють постковідний синдром, що триває від 3 до 6 місяців, про це наголосив під час брифінгу 9 березня міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Британський штам коронавірусу, який уже є в Україні, зокрема на Прикарпатті, втричі більш заразний, а інкубаційний період коротший – від одного до трьох днів. А ще, за даними міністерства, цей штам характеризується високою смертністю і тим, що є менше безсимптомних або легких форм захворювання.

Львівщина може увійти у «червону зону»

Останній тиждень також і до лікарень Львова та області поступають пацієнти із COVID-19 у значно важчому стані, аніж це було раніше. Для прикладу, 9 березня міські лікарні прийняли 34 хворих із підтвердженим COVID, а виписали лише одну особу. Загалом у всіх шпиталях Львова та області сьогодні зайнята половина ліжкомісць.

На стаціонарному лікуванні в обласній інфекційній лікарні перебуває 221 пацієнт. Тобто, там немає вільних місць. За словами лікарки-інфекціоністки цього шпиталю Людмили Гринів, більшість хворих потребує кисневої терапії.

COVID став значно агресивнішим

«Сьогодні COVID став значно агресивнішим. Пацієнти мають ознаки гострої дихальної недостатності. Тривалість перебування пацієнта у стаціонарі продовжилась, а це понад два-три тижні. Клінічно добавилися симптоми ураження шлунково-кишкового тракту, а це нудота, блювота та інше. Раніше були такі поодинокі випадки клінічного перебігу коронавірусної інфекції. На даний період таких випадків побільшало, перебіг захворювання важчий», – каже лікарка Любов Гринів.

Львівщина може стати п’ятим регіоном, де оголосять «червону зону». Адже чисельність хворих на Covid-19 зростає.

За даними медиків, у кожної другої-третьої людини, яка тестується на COVID, позитивний результат. А оскільки клінічно COVID став агресивніший і пацієнти потребують довготривалого стаціонарного лікування, то більше людей перебуватимуть у лікарнях. Відтак у шпиталях Львова та області за тиждень-другий може забракнути місць. До кінця березня міська влада хоче знайти і облаштувати 700 додаткових місць.

Маємо зарезервовані 1300 ліжок

«Маємо зарезервовані 1300 ліжок для лікування хворих на COVID у комунальних лікарнях. На ранок 9 березня 534 місць заповнені. Резерв є, але важко спрогнозувати, скільки людей поступить. Ми збільшимо кількість місць за рахунок лікарні швидкої допомоги і 8-ї міської лікарні. Це буде тимчасовий госпіталь, але приміщення має оглянути комісія, мова про денні стаціонари. Можливо, хворих із різними захворюваннями переведуть у денні стаціонари, а більше пацієнтів із COVID буде у двох лікарнях, де є реанімація. Будемо використовувати медичні заклади для збільшення ліжкомісць, а не встановлювати намети», – повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Львівська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій рекомендує з 15 березня розпочати канікули у школах. 11 березня міська комісія вирішуватиме, чи переводитиме школи на дистанційне навчання. Ніяких обмежень у роботі малого бізнесу у Львові не планують запроваджувати. Тобто, всі заклади працюватимуть у звичному режимі.