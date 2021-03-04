30 апаратів ШВЛ встановили у 19 регіонах України за підтримки Данії, ЄС та ВООЗ

Данія за підтримки Євросоюзу та Всесвітньої організації охорони здоров’я надала та встановила 30 апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ) у 19 регіонах України, повідомила пресслужба українського представництва ВООЗ.

«Це обладнання дозволяє 26 спеціалізованим лікарням, які перебувають на передовій боротьби з COVID-19, допомогти пацієнтам одужати після важкої хвороби, спричиненої COVID-19. Обладнання було надане Королівством Данія за фінансової підтримки Європейського союзу в транспортуванні та ВООЗ у встановленні, технічній підтримці й навчанні медичного персоналу для його використання. Також ВООЗ забезпечила розширену гарантію на технічне обслуговування апаратів ШВЛ на 18 місяців», – йдеться в повідомленні.

Цей тип обладнання, як кажуть у ВООЗ, є надзвичайно важливим для відділень інтенсивної терапії.

«Багато функцій апаратів ШВЛ експертного класу особливо необхідні через специфіку захворювання на COVID-19 (неінвазивна вентиляція високого потоку)», – вказали в представництві ВООЗ.

У грудні минулого року Данією вже були передані в Україну 50 апаратів ШВЛ.

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З початку 2020 року ЄС мобілізував понад 190 мільйонів євро, щоб допомогти Україні боротися з викликами COVID-19. Також Євросоюз надає Україні екстрену макрофінансову допомогу на 1,2 мільярда євро, щоб допомогти обмежити економічні наслідки пандемії. Європейський союз є і найбільшим донором COVAX − ініціативи, яка незабаром має поставити перші партії вакцини українським працівникам на передовій боротьби з пандемією.