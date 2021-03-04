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04 березня 2021, Київ 19:14
Новини | Коронавірус

30 апаратів ШВЛ встановили у 19 регіонах України за підтримки Данії, ЄС та ВООЗ

Обладнання передали 26 спеціалізованим лікарням (фото ілюстративне)

Данія за підтримки Євросоюзу та Всесвітньої організації охорони здоров’я надала та встановила 30 апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ) у 19 регіонах України, повідомила пресслужба українського представництва ВООЗ.

«Це обладнання дозволяє 26 спеціалізованим лікарням, які перебувають на передовій боротьби з COVID-19, допомогти пацієнтам одужати після важкої хвороби, спричиненої COVID-19. Обладнання було надане Королівством Данія за фінансової підтримки Європейського союзу в транспортуванні та ВООЗ у встановленні, технічній підтримці й навчанні медичного персоналу для його використання. Також ВООЗ забезпечила розширену гарантію на технічне обслуговування апаратів ШВЛ на 18 місяців», – йдеться в повідомленні.

Цей тип обладнання, як кажуть у ВООЗ, є надзвичайно важливим для відділень інтенсивної терапії.

«Багато функцій апаратів ШВЛ експертного класу особливо необхідні через специфіку захворювання на COVID-19 (неінвазивна вентиляція високого потоку)», – вказали в представництві ВООЗ.

У грудні минулого року Данією вже були передані в Україну 50 апаратів ШВЛ.

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З початку 2020 року ЄС мобілізував понад 190 мільйонів євро, щоб допомогти Україні боротися з викликами COVID-19. Також Євросоюз надає Україні екстрену макрофінансову допомогу на 1,2 мільярда євро, щоб допомогти обмежити економічні наслідки пандемії. Європейський союз є і найбільшим донором COVAX − ініціативи, яка незабаром має поставити перші партії вакцини українським працівникам на передовій боротьби з пандемією.

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