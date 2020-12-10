Передані Данією 50 апаратів ШВЛ прибули в Україну – МЗС

50 апаратів штучної вентиляції легенів, переданих Данією, прибули в Україну, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Як ми раніше домовилися з моїм данським колегою і другом Єппе Кофодом, 50 апаратів вентиляції легень прибули з Данії в Україну. Ми глибоко цінуємо цей акт підтримки і справжньої дружби України й Данії», – написав Кулеба у твіттері 10 грудня.

МЗС України у листопаді повідомляло, що Данія вирішила надати Україні 50 апаратів штучної вентиляції легень для лікування критично хворих пацієнтів.

У жовтні міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомляв, що в лікарнях, визначених для прийому хворих з коронавірусною хворобою, є більш як 4600 апаратів ШВЛ.